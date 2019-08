Jizerské hory protíná nová linka, kolem Souše vozí turisty elektrobus

Autobus je bezbariérový, takže do něj může i kočárek nebo vozíčkář. Na rozdíl od elektromobilů, které jsou tiché, je ovšem uvnitř vozu slyšet zvláštní hučení podobně jako v metru.

„Ono to je trochu jako tramvaj, má to odpich, je to živější, ale nejede tak rychle. Což nevadí, protože kolem Souše je stejně všude čtyřicítka. Myslím, že pro tuto linku to je vhodný prostředek, zvládli jsme to bez problémů,“ řekl Jaroslav Bzdil z ČSAD Liberec, který o víkendu elektrobus řídil.

Obavy panovaly právě z výkonu elektrobusu do spousty zatáček ve velkém kopci z Tanvaldu k Souši. Na konečné u smědavské chaty byl na displeji stav baterií na 83 procentech.

„Teplota motoru je 84 stupňů, to je dobrý, ani se to nepřehřálo. Jinak by to pískalo a museli bychom na dvě tři minuty zastavit a zchladit to. Samozřejmě je to tím, že moc lidí zatím nejelo, kdybych byl plný, bylo by to jiné. Ale testovací jízdy, které se dělaly, ukázaly, že ty kopce elektrobus zvládne, i když je plný,“ konstatoval Bzdil.

Kapacita elektrobusu je 29 cestujících. ČSAD Liberec i Liberecký kraj se snažily prosadit na linku větší autobus na plyn, ale přes úřady to neprošlo.

Podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka je ovšem úspěch, že se vůbec podařilo elektrobus kolem soušské přehrady prosadit. Průjezd vozidel nad 3,5 tuny je totiž kolem nádrže zakázán, protože je to zásobárna pitné vody. Havárie velkých vozů by mohla ohrozit kvalitu vody.

„Tlačili jsme to tři roky. Je to ekologičtější, než kdyby mezi Tanvaldskem a Frýdlantskem jezdil každý turista sólo autem. A třeba se nám časem podaří prosadit, aby tu jezdil i větší autobus než tento,“ zmínil Demčák, který si první jízdu v elektrobusu nenechal ujít.

Provoz elektrobusu je zatím zkušební. Mezi Tanvaldem a Smědavou tak bude jezdit o víkendech jen do konce srpna. Hlavním cílem je teď totiž otestovat vlastnosti vozidla na elektrický pohon na trase s náročným výškovým profilem.

„Do budoucna bychom chtěli linku vést z Frýdlantu až do Harrachova. Je ale potřeba najít vhodná stanoviště pro dobíjení baterií,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Sviták.