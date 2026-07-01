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Legendární kniha o Jizerských horách slaví padesát let jubilejním vydáním

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  11:23
Miloslav Nevrlý sedí na lavičce nedaleko Prezidentské chaty, která mu je...

Miloslav Nevrlý sedí na lavičce nedaleko Prezidentské chaty, která mu je zasvěcena. | foto: Jizersko-ještědský horský spolek

Kniha Miloslava Nevrlého je obrazem nejsevernějších českých hor před půl...
Do letošního vydání kromě předmluvy podle Nevrlého nic nového nepřibude.
Kniha Miloslava Nevrlého je obrazem nejsevernějších českých hor před půl...
Miloslav Nevrlý sedí na lavičce nedaleko Prezidentské chaty, která mu je...
11 fotografií
Nevešla se do knihovny, přesto na ni mnozí nedají dopustit. Kultovní Kniha o Jizerských horách od Miroslava Nevrlého letos slaví padesát let. Podzim přinese páté, jubilejní vydání.

„Byly by Jizerské hory dnešními Jizerskými horami, kdyby kniha Miloslava Nevrlého nikdy nevyšla? “ ptá se bývalý novinář a spisovatel Jan Šebelka, současně i jeden z iniciátorů jubilejního vydání Knihy o Jizerských horách. Pro mnohé čtenáře srdcové publikace, jejíž stránky si poprvé mohli prolistovat před padesáti lety.

Spolu se spisovatelkou Petrou Laurin ji plánují na podzim vydat v původním atypickém formátu, k letošním 93. narozeninám autora, Náčelníka Miloslava Nevrlého. Podle nich si kniha, jež spustila nebývalý zájem o Jizerské hory, zaslouží důstojné připomenutí kulatého výročí.

Gustav Ginzel koupil čtyři tisíce výtisků

„Kniha o Jizerských horách se objevila 22. května 1976 na pultech knihkupectví. Knihkupci však o ni tehdy valný zájem neměli, a proto vyšla na tu dobu v poměrně malém nákladu,“ líčí Šebelka.

Obrat podle něj přišel ve chvíli, kdy přítel Miloslava Nevrlého, známý horolezec a cestovatel Gustav Ginzel z Hnojového domu na Jizerce, knihu – aniž by ji viděl nebo četl – zakoupil ve čtyřech tisících výtiscích. „Právě díky němu nezapadla a stala se ‚biblí‘ všech pomníčkářů a milovníků Jizerek,“ míní Šebelka.

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Když před dvěma lety vydali Laurin se Šebelkou pod hlavičkou Domu česko-německého porozumění v Rýnovicích knihu Vyznání Jizerským horám, která přináší vzpomínky i umělecké texty desítek osobností pevně svázaných s tímto pohořím, téměř všichni knihu Nevrlého zmínili.

Miloslav Nevrlý sedí na lavičce nedaleko Prezidentské chaty, která mu je zasvěcena.
Kniha Miloslava Nevrlého je obrazem nejsevernějších českých hor před půl stoletím i několika předcházejících století.
Do letošního vydání kromě předmluvy podle Nevrlého nic nového nepřibude.
Kniha Miloslava Nevrlého je obrazem nejsevernějších českých hor před půl stoletím i několika předcházejících století.
11 fotografií

„Oslovili jsme lidi, kteří se zabývají Jizerskými horami – ekology, sportovce, pomníčkáře, památkáře. V jejich vyznání se pořád opakovalo, že je na jejich cestu přivedl Míla Nevrlý se svou knihou, která jim doma kvůli svému formátu vyčnívala z knihovny. Vzali si ji a úplně jim to změnilo život,“ doplňuje Petra Laurin.

Kniha během půlstoletí vyšla čtyřikrát. Byť Miloslav Nevrlý její páté vydání podle svých slov neinicioval (podobně jako žádné z předchozích), tak jej vítá. Namísto nezvykle vysokého formátu, kterému zůstala věrná první tři vydání, by se přikláněl k podobě čtvrtého.

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„To jest v nižším a silnějším formátu s nápaditými přehlednými orientačními záhlavími na každé stránce. Ale konečné rozhodnutí přísluší nynějším vydavatelům,“ zamýšlí se Nevrlý, jenž se touto myšlenkou před nimi netajil.

Páté vydání bude mít podle něj pět předmluv. „K oněm čtyřem, které jsou nedílnou součástí všech předchozích vydání, přibude pátá. Nejkratší a moje bezpochyby již poslední,“ říká spisovatel.

Jizerské hory se změnily

„Letos uplyne již sedmdesát sedm roků od doby, kdy jsem v roce 1949 vstoupil jako šestnáctiletý chlapec do Jizerských hor poprvé. Od těch časů se změnilo všechno, téměř všechno. Změnily se hory, změnil jsem se bezpochyby i já,“ konstatuje.

Kniha je obrazem nejsevernějších českých hor před půl stoletím i několika předcházejících století. Do letošního vydání kromě předmluvy podle Nevrlého nic nového nepřibude, ani uplynulých padesát let se do knihy nevešlo. Proč tomu tak je, vysvětluje Nevrlý v předmluvách ke třetímu a čtvrtému vydání.

Byť během padesáti let dostal několik nabídek, že někdo knihu přeloží nebo vydá německy, a jednou také polsky, nikdy k tomu nedošlo. „Většinou zůstalo u prvního nebo druhého setkání,“ vypráví Nevrlý, který proto cizojazyčné vydání nevidí příliš reálně.

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Dvojice Laurin – Šebelka má ale v úmyslu věc dotáhnout a publikaci zpřístupnit i německým čtenářům.

„Pro našeho překladatele Svena Dietricha, s nímž jsme spolupracovali na Pověstech a pohádkách Němců z Jizerských hor nebo na knize Krakonoš, Pán hor, který jinak překládá věci pro úřady, představovaly překlady o Jizerských horách jakousi duševní hygienu a relax,“ popisuje Laurin. Právě Dietrich přišel s tím, že už začal knihu Nevrlého překládat, a jestli ji v němčině vydají.

Problém byl v licenci, která se podle Laurin zdála nedostupná. Před několika měsíci se ji však podařilo získat. V současnosti běží na jubilejní vydání Knihy o Jizerských horách veřejná sbírka na platformě Hithit. Potřebnou částku se sice již podařilo od dárců vybrat, podporovatelé se do sbírky mohou ale i tak nadále zapojit, a to do 5. července.

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„Vydat takovou knihu v nákladu tisíce kusů – včetně přebalu, plátěné vazby, neobvyklého formátu a mapy s vyznačenými pomníčky – je velice náročné na financování,“ objasňuje Šebelka rozhodnutí, proč se nevydali cestou tradičního nakladatelského modelu. V takovém případě by totiž nemohla stát plánovaných šest set korun, ale mnohem více.

„Obdivuji minulé i současné nakladatele a vydavatele, že se knihu odvážili a odvažují vydat. Přál bych si proto, aby ta půl století stará kniha z jiných časů a v jiných časech psaná byla čtivá a snad i poučná pro všechny dnešní milovníky a obdivovatele Jizerských hor,“ uzavírá Miloslav Nevrlý.

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