Autobusy jezdí z Jablonce až na Maliník, běžkaře přiblíží k magistrále

Díky tomu by mohla být doprava na Maliníku hlavně v zimě, kdy do Bedřichova míří stovky aut s běžkaři, o něco plynulejší.

„Byl tu problém s auty, která čekala na odbavení parkovacím systémem. Blokovaly se tím vozy, které jely dál do centra Bedřichova a tvořily se tak dlouhé kolony. Do odbočovacího pruhu se teď vejde za sebou sedm aut, takže kolony by mohly být menší,“ vysvětluje starosta Bedřichova Petr Holub.

Na první pohled však spíš než odbočovací pruh upoutá pozornost nová otočka. Je pro linku 101 z Rychnova a Jablonce nad Nisou do Bedřichova.

Dosud spoj končil v Bedřichově na stadionu. Kdo bydlel dál a přijel autobusem od Jablonce, musel pokračovat pěšky. Stejně tak turisté nebo běžkaři, když přijeli spojem 101 a chtěli začít výlet z Maliníku, museli od stadionu po svých.

„V územním plánu jsme to měli dvacet let, konečně jsme se dočkali. Jsem rád, že se vše stihlo před zimou. Na otočku teď budou zajíždět všechny spoje od Jablonce, což je dobrá zpráva pro místní a také pro běžkaře, kterým se tak otevírá možnost využít i jiné nástupní trasy na Jizerskou magistrálu než jen od stadionu,“ říká Holub.

Nové cíle pro běžkaře

Mezi stadionem a Maliníkem se tak dá vystoupit na zastávce Vládní, po které vede turistická a běžkařská trasa směrem na Černou Nisu, nebo na konečné Maliník, odkud jsou také běžkařské stopy.

„Od otočky si rovněž slibujeme, že běžkaři nebo i turisté v létě víc využijí i okruh přes Vysoký hřeben, který stojí zatím trochu mimo zájem, i když jsou z něj krásné výhledy na celý Bedřichov,“ přidává Martin Kunc z Jizerské o.p.s., která má Jizerskou magistrálu na starosti.

Stavba otočky autobusu a odbočovacího pruhu stála 4,5 milionu korun. Peníze šly z Libereckého kraje.

„Vím, že bylo dost lidí, kteří výstavbu otočky kritizovali, protože se kvůli tomu vykácel pruh lesa. Také se jim nelíbilo, že kvůli asfaltové ploše ztratí místo před oblíbeným občerstvením na Maliníku své kouzlo. Myslím, že zásah do krajinného rázu není nijak necitlivý, a že se to místo nijak nepoškodilo,“ řekl náměstek hejtmana Jan Sviták.

Obec také plánovala z Maliníku chodník k odbočce na Vládní a na druhou stranu k Rajtrovu statku, aby lidé nemuseli chodit po frekventované silnici. To se ale nedaří.

„Měli jsme dohodu s bývalým majitelem, že nám odprodá svůj pozemek, bez kterého ten chodník udělat nejde. Součástí toho měla být i zastávka pro autobus ve směru od Liberce. Už je tam dokonce připravené místo pro záliv, aby autobus při stání neblokoval dopravu jako teď. Bohužel, majitel zemřel, a noví vlastníci na naše nabídky neslyší,“ dodal starosta Holub.