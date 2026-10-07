Na Novém Zélandu z těžko dostupných míst vyvážejí záchody pomocí vrtulníků, v Norsku vyvinuli ekologické spalovací toalety. Vývoz separační toalety navržené pro Jizerské hory bude tak jednoduchý, že jej obstará i jeden člověk bez těžké techniky.
Roky designování, testování a příprav se pravděpodobně chýlí ke konci, správa CHKO vyjádřila souhlas s umístěním budky nedaleko kiosku Knajpa.
„Záchody pro veřejnost v přírodě prostě chybí. Nejsou jen zdraví lidé, ale i hendikepovaní – a ti potřebují nějaký komfort, aby se v horách vyčůrali. Někdo si umí dřepnout za keřem kdykoliv, ale v nějakém věku zjistíte, že už to nejde. Ale do těch hor pořád chcete,“ nastiňuje architektka Helena Hlávková, která stojí za technologií, designem a architekturou takzvané Budky z hor.
Tuhý odpad z kadibudky budou likvidovat dole v údolí, kde kapsli vyčistí a vrátí zpátky. Odpadá tím nutnost umývání na místě.