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Kadibudka na míru. V Jizerkách budou mít záchod, který nemá ve světě obdoby

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  15:00

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Vývoz separační toalety navržené pro Jizerské hory bude tak jednoduchý, že jej obstará i jeden člověk bez těžké techniky. (říjen 2026) | foto: Helena Hlávková

Nedaleko občerstvení Na Knajpě v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (CHKO) bude stát speciální kadibudka, která nemá ve světě obdoby. Speciální suchý záchod je vymyšlený na míru chráněné krajinné oblasti. Nepotřebuje vodu ani elektřinu, neohrožuje přírodu. Prototyp by mohl začít sloužit návštěvníkům již v zimní sezoně.

Na Novém Zélandu z těžko dostupných míst vyvážejí záchody pomocí vrtulníků, v Norsku vyvinuli ekologické spalovací toalety. Vývoz separační toalety navržené pro Jizerské hory bude tak jednoduchý, že jej obstará i jeden člověk bez těžké techniky.

Roky designování, testování a příprav se pravděpodobně chýlí ke konci, správa CHKO vyjádřila souhlas s umístěním budky nedaleko kiosku Knajpa.

„Záchody pro veřejnost v přírodě prostě chybí. Nejsou jen zdraví lidé, ale i hendikepovaní – a ti potřebují nějaký komfort, aby se v horách vyčůrali. Někdo si umí dřepnout za keřem kdykoliv, ale v nějakém věku zjistíte, že už to nejde. Ale do těch hor pořád chcete,“ nastiňuje architektka Helena Hlávková, která stojí za technologií, designem a architekturou takzvané Budky z hor.

Tuhý odpad z kadibudky budou likvidovat dole v údolí, kde kapsli vyčistí a vrátí zpátky. Odpadá tím nutnost umývání na místě.

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