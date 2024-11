O kříže na vrcholcích Jizerek se vedou spory. Jeden se vrátil, další nepřibude

„Na své náklady jsem udělal nový a vynesli jsme ho tam,“ přiznává bývalý záchranář horské služby a horolezec Jan Novotný. Právě on umístil na vrchol Holubníku mohutný dřevěný kříž poprvé už před sedmi lety. Jeho součástí byla také dodatková tabulka s výškovou polohou a osobní vzpomínkou na blízkou osobu.

Co za jeho letním zmizením mohlo stát, dodnes neví. „Těžko říct. Co se tam někdy pohybuje za lidi, to je šílené. Jizerky se začaly podobat Krkonoším a začínají to být tak zdecimované hory, že se tam pohybují opravdu různé typy lidí,“ říkal tehdy.

Už v únoru letošního roku vedle toho zmizel kříž také z vedlejších Ptačích kup. Koncem října zase někdo poničil nový kříž s vyobrazením Krista na Klíči v Lužických horách.

„Jsem naprostý ateista, ale s tímto nemám problém. Ty kříže tu musely být podle kotvících želez, ve kterých všechny stojí, už historicky,“ myslí si starosta Hejnic Jaroslav Demčák. „Jestli to někomu vadí, nebo si to spojuje s církví, tak to nechápu, protože na většině vrcholů po okolí i okolních státech takové věci jsou,“ podotýká.

Sám by ale kvůli možným sporům o instalaci informoval například Lesy ČR. „Pro mě je ale důležitější otázka budoucnosti všech skalních vyhlídek a jejich údržby, než to jestli tam je, či není kříž s nějakým kulatým razítkem na povolení,“ dodává.

CHKO: Kříže jsou diskutabilní

Podle CHKO Jizerské hory je umisťování podobných symbolů více než diskutabilní, ale nikoliv zakázané. „Otázkou je, jestli území Jizerských hor unese, nebo vlastně potřebuje, aby na každé vrcholové skále byl kříž. Kříže a křížky byly umisťované na poutní místa a cesty a jsou neodmyslitelnou kulturní a historickou součástí Jizerských hor. Vrcholový kříž byl historicky umístěný pouze na Ořešníku, kde ho vztyčili v roce 1813 františkánští mniši z hejnického kláštera,“ připomíná Tomáš Korytář, vedoucí Správy CHKO Jizerské hory.

Ostatní kříže jsou podle něj poměrně novodobá záležitost a na některá místa je lidé umístili bez jakéhokoliv historického kontextu. Konkrétně Ptačí kupy jsou navíc přírodní rezervací, kde by se měl prý maximálně zachovat přírodní ráz.

„Umístění křížů jak na Holubníku, tak na Ptačích kupách neprošlo žádným povolovacím procesem Správy CHKO Jizerské hory. Nejedná se o stavbu ani zařízení plnící funkci stavby a na místa není ani nijak omezen vstup. De iure by asi takovýto prvek podléhal posouzení a souhlasu se zásahem do krajinného rázu“ pokračuje Tomáš Korytář.

„Záleží samozřejmě na velikosti daného prvku, která určuje jeho působení v krajině. Vrcholová skála na Holubníku je přírodní dominantou a stačí se podívat na fotky před rokem 2017, že jí to bez kříže dle mého názoru slušelo určitě víc. Nyní je zdůrazněný onen lidský, tedy kulturní prvek v krajině. Plně chápu, že to řadě lidí může vadit, zvláště v případě náboženského symbolu. Na druhou stranu mnozí to dle diskuzí na internetu vítají,“ připouští.

I přes tyto neshody ale CHKO Jizerské hory považuje umístění kříže z hlediska ochrany přírody za akceptovatelné a nebude podnikat žádné kroky.