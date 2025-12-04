Z Liberce do Varnsdorfu vlakem stejně rychle jako autem, díky opravené trati

Rekonstrukce trati na české a polské straně by měla podle Pospíšila zrychlit spojení z Liberce přes Polsko a Německo do Varnsdorfu o deset minut.
Na českém a německém území budou po dokončení rekonstrukce jezdit vlaky až stokilometrovou rychlostí, v Polsku dokonce rychlostí 120 kilometrů. Cesta vlakem tak bude i se zastávkami srovnatelná s cestou autem, což by mělo zvýšit konkurenceschopnost železnice.
Podle nového jízdního řádu by cesta z Liberce do Varnsdorfu měla se zastávkami trvat zhruba 50 minut.
Na trase je ale od jara výluka a stále se tam pracuje, původně mělo omezení skončit už 30. září, pak 27. listopadu, dál tam ale jezdí náhradní autobusy.
„Aktuálně disponujeme informací, že železniční doprava by měla být zahájena v neděli 14. prosince, nicméně budeme tam mít výlukový jízdní řád, protože ve stanici Hrádek nad Nisou nebude možné křižování vlaků. Drtivá většina vlaků se bude nově křižovat v Žitavě, ale přesto tam máme tři vlaky, kterých se to dotkne,“ doplnil Pospíšil.
Poláci opraví ostudný úsek železnice z Česka, problém se řeší přes dvacet let
Podle Michala Bartáka, jednatele společnosti Die Länderbahn CZ, která na trase jezdí pod značkou Trilex, bude provoz na trati ve zkušebním režimu.
„Stavební práce v Hrádku nad Nisou nebudou dokončené, průjezdná bude pouze jedna staniční kolej a jedna kolej kusá, komplikovanější bude i přístup na ostrovní nástupiště,“ popsal situaci Barták, podle kterého tak bude třeba jízdní řád upravit. „V současné době s Koridem pracujeme na výlukovém jízdním řádu a opatření pro trojí křižování,“ dodal.
Trať z Liberce na Žitavu byla součástí Jihoseveroněmecké spojovací dráhy a měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně.
První vlak tudy projel 1. prosince 1859. Dnes trať slouží hlavně regionální dopravě a denně ji využije kolem 2 500 cestujících. Rekonstrukce na frekventované trase z Liberce do Žitavy začala loni v září a hotová by měla být do konce letošního roku. Letos je na trase výluka, od jara tam dopravu zajišťují autobusy.
Rekonstrukce za 1,238 miliardy korun má zlepšit dopravní spojení z Liberce směrem do Polska a Německa, zvýšit zabezpečení tratě a komfort pro cestující. Součástí je nejen rekonstrukce kolejí, ale také stanic v Hrádku nad Nisou a Chrastavě včetně nádražních budov.
Díky úpravám trati a zrychlení vlaků se podle Pospíšila zlepší návaznosti vlaků v Žitavě, kde bude možné přesednout do vlaků na Drážďany nebo Zhořelec (Görlitz).