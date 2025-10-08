Cestování v Libereckém kraji zdraží. Roční jízdenku mohou lidé splácet

Autor:
  12:51
Jízdné v regionální dopravě v Libereckém kraji zdraží od Nového roku v průměru o pět procent. Roční celosíťové jízdenky se ale zdražení nedotkne, dospělý cestující za ni tak jako letos zaplatí deset tisíc korun. Nově bude možné roční jízdenku splácet.
Od ledna se zdraží regionální doprava v Libereckém kraji.

Od ledna se zdraží regionální doprava v Libereckém kraji. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zvýšení ceny jízdného odpovídá kumulované výši inflace za poslední dva roky, neboť k 1. lednu 2025 se jízdné nenavyšovalo, řekl dnes novinářům Otto Pospíšil ze společnosti Korid LK, jež v kraji koordinuje dopravu.

Podle náměstka hejtmana Edvarda Kožušníka (Spolu) připravil kraj změny s ohledem na ekonomickou situaci i potřeby cestujících. „Nechceme přistupovat ke skokovému zdražování, proto je navržené navýšení spíše kosmetické. Současně jsme se rozhodli nezvyšovat cenu ročních síťovek, protože chceme, aby pro lidi zůstaly výhodné a dostupné,“ doplnil.

Váleční veteráni ušetří

Zvýšení jízdného už schválili krajští radní, poslední slovo ale bude mít zastupitelstvo, které se sejde 21. října.

V krajském integrovaném systému lze pořídit za deset tisíc korun roční jízdenku, která umožňuje jízdu autobusy a vlaky regionální dopravy IDOL, ale také městskou dopravou v Liberci, Jablonci nebo České Lípě a rovněž rychlíky.

Pořídit lze zvýhodněnou jízdenku pro děti, studenty a cestující nad 65 let za pět tisíc korun, za 2,5 tisíce korun mohou v síti celoročně cestovat postižení a 1 100 zaplatí senioři nad 70 let. Nově budou moci takovou jízdenku využít i váleční veteráni.

Cestující také dostanou možnost ji splácet ve dvanácti měsíčních platbách. Jízdenka za deset tisíc korun by pak měla přijít na dvanáct tisíc korun. Zejména při dojíždění na delších trasách se to ale cestujícím vyplatí. „Podmínkou bude, že se cestující zaváže, že bude minimálně po dobu dvanácti měsíců platit měsíční jízdenku tisíc korun,“ dodal Pospíšil.

Cestování v kraji zdražilo, levnější je platit jízdné elektronicky

Roční jízdenky by mohly být díky splátkám pro pasažéry dostupnější, loni s nimi podle Pospíšila v kraji cestovalo 8 461 lidí. Nejpočetnější skupinou, která tento druh jízdenek využívá, jsou senioři nad 70 let, bylo jich 4 835, to je přes 57 procent.

„Z celkového počtu bylo 779 cestujících v tarifu dospělých za těch deset tisíc korun, 1 514 byly děti za pět tisíc korun a 1 243 bylo studentů,“ doplnil.

Cestující se podle Pospíšila po covidové pandemii vracejí do veřejné dopravy v Libereckém kraji. „Za první pololetí 2025 se oproti stejnému období předchozího roku zvýšil počet cestujících o 0,85 procenta a výnosy z jízdného vzrostly o 2,9 procenta,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Je to diskriminační, říká o přepočtu hlasů končící poslanec SPOLU. Přišel o mandát

Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců,...

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

Cestování v Libereckém kraji zdraží. Roční jízdenku mohou lidé splácet

Jízdné v regionální dopravě v Libereckém kraji zdraží od Nového roku v průměru o pět procent. Roční celosíťové jízdenky se ale zdražení nedotkne, dospělý cestující za ni tak jako letos zaplatí deset...

8. října 2025  12:51

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

8. října 2025  6:39,  aktualizováno  11:23

Zájemců o ambulantní poradenství přibývá, centrum pro závislé podpoří Liberec

Loni pomáhali více než tisíci lidem s překonáním závislosti a návratem do běžného života. Liberecké centrum Advaita se v kraji zaměřuje na ambulantní poradenství nebo doléčovací program, má i své...

8. října 2025  10:22

Kdo si odnese skleněnou kameru? V Novém Boru ocení filmové hvězdy

Originální ocenění pro filmový galavečer v Novém Boru vytvořili umělci ze sklárny Ajeto. Laureáti cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) si odnesou skleněné kamery. Slavnostní...

7. října 2025  16:19

Turnov chce odkoupit a zbourat garáže, zabírají prostor u dominanty města

Vykoupit a zlikvidovat. Turnovští zastupitelé chtějí získat do vlastnictví všechny garáže vedle tamního Kulturního centra Střelnice a připravit prostor k novému využití. Podařilo se jim odkoupit...

7. října 2025  11:57

Můj vztah k Ostravě určil Pepa Streichl, svěřil se frontman folkových Žamboši

Na zahrádce klubu Barrák v Ostravě-Přívoze nedávno hrála folková formace Žamboši. Představili průřez ze své tvorby a duše kapely, zpěvák, textař Jan Žamboch u té příležitosti zavzpomínal na své...

7. října 2025  6:06

Je to diskriminační, říká o přepočtu hlasů končící poslanec SPOLU. Přišel o mandát

Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců,...

6. října 2025  14:11,  aktualizováno  17:09

Soud o několik dní odložil nástup do vězení fotbalovému funkcionáři Peltovi

Fotbalový činovník Miroslav Pelta zatím nemusí nastupovat do vězení. Městský soud v Praze vyhověl jeho žádosti a Pelta tak nastoupí do vězení v pátek místo původně plánovaného pondělí. Důvodem...

6. října 2025  13:47,  aktualizováno  16:50

Společnost volá po generační obměně, říká mladá skokanka SPOLU Bartošová

Premium

Z pátého místa na kandidátce SPOLU v Libereckém kraji se Lucie Bartošová probojovala do čela. Pětadvacetiletá rodačka ze severu Čech je novou a současně jedinou poslankyní SPOLU z Libereckého kraje....

6. října 2025  12:05

Turnov postavil zázemí pro dětskou skupinu, přijme děti mladší tří let

Moderní zázemí pro péči o děti, která je velmi podobná té v mateřských školách. V Turnově postavili budovu dětské skupiny. Novostavbu na Hruštici v ulici Vladimíra Krajiny teď čeká kolaudace. Zároveň...

6. října 2025  10:32

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ (70-80.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
nabízený plat: 70 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 144 volných pozic

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.