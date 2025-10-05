Hnutí ANO v Libereckém kraji i v celé republice zvítězilo. Jak na to reagujete?
Jsem za to velmi ráda, protože voliči dali najevo, jakým způsobem tady vládní koalice vládla celé čtyři roky. Chci poděkovat všem voličům, kteří k urnám přišli, že byli tak odpovědní a dali nám hlas. Věřím, že hnutí ANO je v žádném případě nezklame. Myslím, že jsme praktici, že jsme lidi, kteří pracují pro občany této země a že se zúročilo to, co voliči mohli slyšet, vidět a vnímat. Hnutí ANO má jasný program a že voliči v průběhu volební kampaně slyšeli naše programové priority a rozhodli se, že nám hlasy dají.
Očekávala jste takový výsledek, považujete ho za úspěch?
Je to obrovský úspěch, protože poslední průzkumy ukazovaly výsledky kolem 26 procent, některé kolem třiceti. Takže přání, aby hnutí ANO celorepublikově získalo třicet procent, by naplňovalo naše ambice. Výsledných téměř 35 procent je neskutečný výsledek a myslím si, že se opravdu promítlo to, jak vládla koalice ve srovnání s hnutím ANO.
Volební účast byla poměrně vysoká, kolem 68 procent. Čemu to přičítáte?
Domnívám si, že je to nespokojeností, která u lidí vládla. Já se mezi lidmi pohybuji každý den a musím říct, že napětí mezi nimi bylo cítit na každém kroku. My nabízíme prosperitu této země. Plánujeme i výdaje, ale pokud bude ekonomika běžet, tak se dá dobře udržovat, protože rozpočet má vždy dvě strany. Jsou to příjmy a výdaje. Takže si myslím, že volební účast byla vysoká hlavně proto, že lidé už nechtěli přihlížet dění, které v České republice do teď bylo.
Výsledky - Liberecký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Jasný Signál Nezávislých
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Míříte do Poslanecké sněmovny, co bude první věc, kterou tam máte v plánu udělat?
Věcí, které bude třeba ve sněmovně nastartovat rychle, je mnoho a nedají se úplně oddělit. Co bude první věc se proto říká těžko, ale ze zkušenosti vím, že od prvního dne musíte vydat neskutečné množství energie, aby se za ty čtyři roky dalo opravdu s něčím pohnout. Až tam vůbec poprvé vstoupím, tak určitě napnu své síly k tomu, co jsem dlouhodobě kritizovala. To je třeba financování nepedagogických pracovníků a snížení rozpočtového určení daní ve vztahu k městům, ale taky především, abychom zapracovali na snížení byrokracie. Já o tom hovořím dlouhodobě, stát je přebujelý dlouhodobě. S každým novým zákonem a vyhláškou vzniknou nové papíry a pokud budeme takto postupovat, tak bude vždy potřeba více úředníků a stát je bude muset zaplatit. Další věcí je to, aby byly složky IZS podporovány rovnoměrně, aby byly správně oceňovány a aby mladí lidé chtěli do těchto složek jít a měli podporu. Nejen finanční, ale i třeba v podobě bydlení. Bydlení pro klíčové profese máme taky jako prioritu a vlastně i dostupné bydlení obecně.
Máte ambice i na post ministryně?
Určitě ne. Pro mě je teď důležité ovlivňovat dění v poslanecké sněmovně. Chci tam přenášet praktické zkušenosti z města. Zkušenost starostky se může odrazit i v celorepublikovém dění. Důležitá je ale pro mě i Česká Lípa, která se začala rozvíjet a máme tam mnoho projektů. Potom samozřejmě je to i celý Liberecký kraj. Myslím si, že je důležité provázat tyto věci a pomáhat lidem. Je to pro mě velmi důležité. Jejich preferenční hlasy jsou pro mě velkou motivací, ale taky výzvou k tomu, abych tu práci, kterou jsem započala, odváděla i nadále tímto způsobem. Vždy jsem tu byla pro lidi, kteří řeší dennodenní problémy a pro mě je základem je vyřešit. Každý politik by se měl zpovídat občanům, kteří mu tu důvěru dali.
Jitka Volfová
A kdyby teoreticky taková nabídka přišla, tak byste ji přijala, nebo ne?
Vůbec jsem to nezvažovala a s největší pravděpodobností bych ji odmítla. Taková nabídka ale zatím nepřišla, takže to je předčasné o tom hovořit.
Když se ohlédnete za kampaní, tak co podle vás nejvíce zafungovalo?
Je to kontakt s lidmi. Když si na politika může člověk sáhnout a vidí, že je ochoten odpovídat, někdy třeba i na nepříjemné otázky. To je to nejdůležitější. Pro mě je tohle zásadní a myslím, že i pro celé hnutí je důležitý kontakt s lidmi, chodit mezi ně a myslím si, že zrovna pan Babiš neskutečným způsobem projezdil celou republiku. Ale on to nedělá jen před volbami, dělá to vlastně celou dobu, co je v politice. Teď se ukázalo, že to lidé ocenili. Bez toho totiž nikdy nemáte zpětnou vazbu a nevíte, co lidé chtějí.
Teď se očekává, že hnutí ANO bude sestavovat vládu. Jaké koaliční varianty považujete za realistické?
To bych nechala na vyjednávacím týmu, pan předseda hovořil o některých možnostech na sobotní tiskové konferenci, ale tohle bych opravdu nechala na lidech, kteří budou vyjednávat. To přísluší vždy vyjednávacímu týmu a tuto kompetenci bych jim přenechala.
Co byste chtěla vzkázat voličům, kteří vám dali hlas?
Chtěla bych poděkovat za to, že přišli k volbám, že hnutí podpořili a i za moji osobní podporu, které si velmi vážím. Budu se ze všech sil snažit dělat vše pro to, abych je nezklamala. Jejich podporu osobně přijímám s velikou pokorou a pro hnutí ANO je to velká satisfakce za to, čím teď poslední čtyři roky procházelo.
A co byste naopak chtěla říct těm, kteří vás nevolili. Jak byste je chtěla přesvědčit, že vaše politika bude i v jejich zájmu?
Myslím si, že čas ukáže. Ale hnutí ANO vždy nastavuje své priority tak, aby to mělo celospolečenský dopad a aby to bylo kvalitní. Co se týče voličů, kteří nás nevolili, tak máme demokracii. Takhle jsme to chtěli, když jsme v roce 89 zvonili klíči na náměstí. Takže určitě každý má možnost se rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jsme ve svobodné zemi. Já bych si jen přála, abychom se na sebe za rozdílné názory nezlobili, abychom stabilizovali to napětí a začali fungovat tak, aby naše země opravdu prosperovala. Hnutí ANO pracovalo dlouhodobě na svém programu a komunikovalo to s velkým množstvím odborníků. Vypracovat program na základě diskuze s lidmi, kteří s danou problematikou pracují, je základ. Jsem přesvědčená, že se to tak stalo. Věřím, že i voliče, kteří nás nevolili, budeme umět přesvědčit.
4. října 2025