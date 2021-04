Policie žádá obžalovat exšéfa BusLine za palbu brokovnicí na auto s rodinou

O ukončení vyšetřování informovaly jako první Seznam Zprávy. Policie informaci potvrdila.



„Případ byl v uplynulých dnech ukončen návrhem na podání obžaloby na 41letého muže a celý spis byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci,“ uvedla mluvčí liberecké policie Dagmar Sochorová. Vařil je obviněn z trestných činů vydírání, výtržnictví a poškození cizí věci.

Incident se odehrál v únoru 2019. Tehdy devětatřicetiletý Vařil vyběhl ze své honosné vily v Harcově a vystřelil z brokovnice na předek zaparkovaného auta s mladou rodinou.

Vůz podle některých indicií zastavil před bránou k patrové žluté vile proto, že řidič v serpentinách nad Starým Harcovem na okraji Liberce při cestě do Jizerských hor zabloudil a potřeboval se zorientovat.



Na pomoc posádce okamžitě vyjeli policisté z takzvaných prvosledových hlídek, kteří disponují i dlouhými střelnými zbraněmi. Vařila okamžitě zatkli a převzali si od něj legálně drženou zbraň.

„Policisté přijali oznámení o poškození zaparkovaného vozidla v ulici Jizerská. V současné době zajišťují policisté důkazy,“ komentovala tehdy incident policejní mluvčí. Policie dále uvedla už jen to, že zadržený muž byl propuštěn a je vyšetřován na svobodě.

Jsem připraven nést následky, říká Vařil

Vařil byl tehdy již obviněný s politiky Liberce a Jablonce v rozsáhlé kauze dopravního podniku. Od roku 2014 byl dokonce policií sledován.



„Charakter toho sledování měl podobu stalkingu. Neustále mi někdo říkal, ‚něco se na tebe chystá‘, neustále mi někdo, přes někoho jiného, nosil varovné vzkazy, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Začal jsem mít psychické problémy, slyšel jsem i trávu růst. Chyba byla, že jsem to neřešil. Vyústilo to v naprosté lidské selhání, v panickém ataku, že mi jde o život, jsem situaci nevyhodnotil a udělal chybu. Nikomu se nic nestalo, s tou rodinou jsem se spojil, odškodnil je a oni mi odpustili. Přiznal jsem se, s policií spolupracoval. Jsem připraven nést následky. Jsem obviněn z vydírání. Pro policii totiž nebyl hlavní problém střelba, ale to, že jsem na ty lidi se zbraní v ruce křičel, ať jedou pryč. Nemůžu ale přece vydírat tím, že chci, aby mě někdo nechal být, když jeho právem není mi něco udělat…,“ svěřil se nedávno MF DNES v rozsáhlém rozhovoru Vařil.

Zda bude žaloba podána, se podle libereckého okresního státního zástupce Lukáše Pauldury rozhodne nejspíše do konce dubna.



Další Vařilova kauza, ve které padlo policejní obvinění, se týká firem BusLine a ČSAD Liberec. Obě společnosti se v roce 2017 údajně spolčily, aby společně vyvinuly nátlak na Liberecký kraj skrze hrozbu stávky řidičů, čímž dosáhly zvýšení cen.