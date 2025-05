Obviněný náměstek Šolc sám neodstoupí, o jeho osudu rozhodnou zastupitelé

Zatímco Jiří Šolc doručil zhruba před týdnem státnímu zastupitelství stížnost proti zahájení trestního stíhání, vedení zastupitelských klubů se rozhodlo vyhlásit mimořádné jednání zastupitelstva města. To bude 19. května od 17 hodin rozhodovat o jeho setrvání ve funkci náměstka.

„Zastupitelské kluby SLK (společně s TOP 09 a KDU-ČSL, pozn. red.), ANO a Pirátů svolaly mimořádné jednání Zastupitelstva města Liberec. Návrh předkládá zastupitelský klub ANO, který již v uplynulém týdnu Jiřího Šolce vyzval k rezignaci,“ objasňuje mluvčí Liberce Jana Kodymová.

„Důvodem je skutečnost, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Vzhledem k tomu, že k rezignaci nedošlo, považují zastupitelský klub ANO i koaliční partneři za nezbytné řešit situaci právě jeho odvoláním z funkce,“ pokračuje mluvčí.

Šolc chystá prezentaci

I nadále platí, že Jiří Šolc obvinění odmítá a z pozice náměstka primátora pro technickou správu a IT odejít nehodlá. Před zastupitele plánuje příští pondělí předstoupit a obhájit se.

„Připravím si dokonce i prezentaci. Tím, že ty věci vyběhly do médií, už se k tomu můžu transparentně vyjádřit, ať všichni zastupitelé, potažmo občané, vědí, o co se hraje,“ předesílá Šolc. „Politické dohody jsou politické dohody. I kdyby se mi to nepodařilo zvrátit, minimálně chci vše vysvětlit,“ dodává.

Kdo by Šolce v případě odvolání nahradil ve funkci náměstka, zatím jasné není. „Obsazení uvolněné pozice v Radě města Liberce bude předmětem dalších jednání koaličních stran,“ upřesňuje Kodymová.

Vyšetřování trvá rok

Rozsáhlá korupční kauza se na liberecké radnici začala vyšetřovat loni v dubnu a ve dvou jejích větvích policie obvinila celkem osm lidí. První větev se týká korupce při zadávání veřejných zakázek na opravy komunikací, druhá zahrnuje vyšetřování bývalého náměstka primátora Petra Židka a také Petra Syrovátka, předsedu představenstva místní známé stavební společnosti Syner Group.

Obvinění Jiřího Šolce spadá do druhé větve. Stíhaný je od konce dubna, kdy ho policie obvinila pro zločin přijetí úplatku a přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Zhruba před týdnem se proti tomu současný náměstek odvolal s tím, že Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) vytýká především nedodržení standardních postupů. On sám prý totiž ani nebyl pozván k podání vysvětlení.

Dále Šolc upozorňuje na věcné chyby. „Některé jsou úplně základní, jiné vzniklé z nepochopení běžných postupů, které u jiných stran nevadí,“ poznamenává náměstek.

Komunální volby vyhrálo v Liberci před třemi lety hnutí SLK s 12 mandáty, následovalo je ANO s 11 zastupiteli a třetí Liberec otevřený lidem získal šest křesel. Čtyři zastupitelská místa si pak zajistily ODS i SPD a dvě křesla dostali Piráti. Aktuálně tvoří koalici v krajském městě po loňské kauze náměstka Petra Židka a odchodu ODS už pouze uskupení SLK s TOP 09 a KDU-ČSL společně s hnutím ANO a Piráty.