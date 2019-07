BusLine se zachoval gangstersky, říká bývalý primátor Liberce Kittner

Kdekdo ho vidí jako hlavního viníka celé situace. Jiří Kittner šéfoval představenstvu dopravního podniku v éře, kdy se do Liberce vpustila firma BusLine. Ta si dnes nárokuje 300 milionů korun jako přiměřený zisk za uplynulých deset let. Smlouva podepsaná exprimátorem to umožňuje.



Přesto ji Jiří Kittner nevidí jako jediný důvod problémů. Určitý díl odpovědnosti přičítá i Změně pro Liberec a její koalici, která zpřetrhala seriózní vztahy s BusLine a nebyla schopná v éře svého vládnutí Liberci vztahy narovnat. „Vyčítají mi, že jsem podepsal jakousi smlouvu. Ale oni měli několik let na to, aby ji upravili, když byli přesvědčeni, že je špatně, nebo vypověděli. A co udělali? Jenom o tom hovořili,“ tvrdí Jiří Kittner.

Liberci hrozí v arbitráži, že bude muset firmě BusLine poté, co vypověděla vzájemnou smlouvu, vyplatit přiměřený zisk za téměř 10 let, kdy zajišťovala dopravu v Jablonci a část v Liberci. Ta smlouva, která to BusLine umožňuje, je z roku 2009 a je podepsána vámi. Cítíte se nějak spoluzodpovědný za to, co se teď děje?

Já se odpovědnosti nezříkám. Ta smlouva byla podepsána v roce 2009 a vychází z nějaké historické situace, která byla tenkrát. A má jedenáct dodatků, takže je to dnes hodně jiná smlouva, než byla za mě. Takže pokud mám cítit odpovědnost já, měli by ji cítit i ti, co přišli po mně a podepsali je.

Věděl jste tenkrát, že smlouva obsahuje přiměřený zisk a věděl jste, kolik to celkem může dělat?

Samozřejmě věděl. Bez zisku nebude dělat žádná soukromá firma. Výše toho zisku nebyla ve smlouvě uvedena, což nám vytýkali. To mělo ale své výhody. Dopravní podnik byl s BusLine na partnerské bázi, uměly se dohodnout. A my jsme se s nimi vždycky dohodli, než přišla Změna a vyhlásila BusLine válku. Dnes už obě strany nejsou schopny domluvit se na ničem.

Jinak řečeno jste se tedy spoléhali na to, že firma, která tehdy svým sídlem na Grenadinách a Svatém Vincenci úspěšně tajila své vlastníky, bude tak neskonale hodná a neuplatní svůj nárok, na který měla právo. Nebylo naivní se na to spoléhat?

Spoléhali jsme se, že ho nebude uplatňovat a nebo že se dohodneme na nějaké přiměřené výši. Ne na dvaceti procentech, což je důsledek té vyhlášené války, což tenkrát nikdo nevěděl.

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník nedávno pohrozil, že pokud dopravní podnik arbitráž prohraje a bude muset BusLine platit přiměřený zisk, bude na vinících vymáhat škodu. Logicky by tato věc dopadla i na vás. Budete muset prodat majetek?

To vám hrozí vždycky, když jste politik sedící v městské firmě. Odpovědnost tam je, souhlasím. Pakliže soud prokáže, že jsem způsobil škodu, tak odpovědnost ponesu.

Takže tvrdíte, že kdyby nepřišla Změna a vztah mezi dopravním podnikem a BusLine by dál běžel na přátelské bázi, BusLine by nebyl tolik nenažraný?

Myslím si že ano. Že bychom se tu bavili o reálném přiměřeném zisku. Ale já bych teď chtěl říct něco jiného, o čem se nemluví: dopravní podnik byl posledních devět let hluboce podfinancovaný. Už audit v roce 2015 konstatoval, že „Dopravní podnik čelí tlaku ze strany objednavatelů na snižování kompenzace, která plně nepokrývá prokazatelnou ztrátu, nemluvě o přiměřeném zisku.“ Jinými slovy, podniku klesaly příspěvky od města. Město zneužilo svého postavení vlastníka a nepokrývalo mu ani vznikající ztrátu. Šetřily se peníze, a to způsobovalo problémy. Když jsem byl v představenstvu já, zvyšovaly se příspěvky na 225 milionů ročně, pak se dostaly na 190 milionů. Firma navíc byla bez zisku.

Čili za to, že dnes dopravní podnik nemá peníze, aby zaplatil BusLine, viníte předchozí politické reprezentace. Ale může město vyplácet zisk své vlastní akciovce? Není to sypání peněz z jedné kapsy do druhé?

Pakliže město akciovku má, pak jí zisk vyplácet nejenže má, ale přímo musí. To se nedělo. Akciovka se řídí zákonem o obchodních korporacích. Zodpovědnost má město. A to zneužilo své pozice.

Podle mě by ty peníze stejně někde zahučely, doprava je hladový chřtán. I kdyby se tam vložila miliarda, stejně by se to reálně nikde neprojevilo...

To je odpovědnost manažerů. Ti nesmějí utratit všechny peníze. Je třeba se chovat ekonomicky reálně. Pakliže dopravnímu podniku nechtějí vyplácet zisk, tak ať z něj udělají nějaké středisko magistrátu a platí ho rozpočtem. Ale já tvrdím, že podnik byl v minulosti financován špatně. Na což dnes doplácí.

Považujete za normální, že BusLine si nárokuje tak vysokou částku, 30 milionů ročně?

Přiměřený zisk je v každém odvětví jiný, ale dvacet procent opravdu není přiměřené. Bavme se o pěti, sedmi procentech. Nepředpokládám, že nějaký soud uzná nárok dvacet procent.

Podepsal byste takovou smlouvu, kde není specifikována výše přiměřeného zisku, i ve své firmě?

Podepisujete-li s někým vztah na deset let, nepředpokládáte, že s tou druhou stranu začnete válčit. To vás pak žádná smlouva neuchrání a skončíte vždycky u soudu.

Ta smlouva je ale podivná nejen přiměřeným ziskem, ale také tím, že byla uzavřena bez výběrového řízení, což prý porušuje zákon o veřejných zakázkách.

Zákon o veřejných zakázkách byl tehdy jiný a my byli přesvědčeni, že ho neporušujeme. Dopravní podnik nikdy nebyl schopen odjezdit všechno sám, vždycky využíval subdodávky, jezdily pro nás lecjaké společnosti. Dopravní podnik tehdy přibral i Jablonec a tam historicky jezdil BusLine, takže se pouze rozšířila stávající smlouva.

Ano, tehdy se nahrazovala smlouva, kterou měl dopravní podnik pro Jablonec. Ale co Liberec? Zde BusLine získal třetinu všech linek. A nemusel. To je stejné, jako prodloužit smlouvu na dodávku cihel pro jeden dům a k tomu pak přibrat celou cihelnu a vyhnout se výběrovému řízení s tím, že jde jen o rozšíření existující smlouvy.

Ty důvody nechci hodnotit. Pořád si myslím, že ten krok byl logický. Kdybychom vypsali výběrové řízení, stejně by se přihlásil jenom BusLine.

Proč z ničeho nic musel dopravní podnik přepustit třetinu linek jiné firmě?

Dopravní podnik nikdy nebyl schopen jezdit sám. Hlavní důvod byli řidiči, kdy soukromé firmy platily více a my jsme jich měli málo. Autobus si koupíte, ale řidiče získáte těžko.

Nebylo ale právě toto úkolem vás, jako správců dopravního podniku, o toto se postarat? Není přepuštěním části linek soukromé firmě přiznáním toho, že podnik řídit neumíte?

Tak to někdo může brát. Kdybyste chtěl ten problém vyřešit, musel byste ty řidiče najít a přeplatit. A musel byste takto platit všechny své řidiče. Takže vaše náklady by byly zase o dost vyšší. My jsme se tenkrát místo přetahování řidičů BusLine rozhodli jít touto cestou. Podstatná, a na to se zapomíná, je kvalita služeb. Díky BusLine se kvalita cestování zvýšila. A to mi nikdo nevymluví.

Pro mě je dost znepokojující zjištění, že deset let tu existovala potenciálně vyděračská smlouva a nikdy se nenašel nikdo, až na Změnu pro Liberec, kdo by to chtěl řešit. Přitom už v roce 2015 existoval audit, který tu smlouvu rozcupoval jako extrémně nevýhodnou.

S tímto hodnocením by se dalo hodně polemizovat, ale to není teď podstatné, podstatné je, že Změna to používala pouze jako politický nástroj. Ale co udělali? Jen silná prohlášení, kdo je zloděj. Výkřiky jsou hezká věc, ale reálně lze změnit smlouvu jenom dohodou obou stran. A BusLine byl dohodě přístupný, dokonce dohoda byla na stole. Změna musela vědět, že válkou žádné dohody nedosáhnou.

Změna ale neměla reálnou moc to změnit, byli v představenstvu jen krátce a navíc v menšině.

Teď budu ostrý. To jsou všechno kecy! Byli čtyři roky v nějaké koalici dvou stran, byli tou početnější stranou. Nezlobte se na mě, ale když je něco stěžejní záležitost, jak tvrdí, tak v té koalici neměli zůstávat. A oni tam zůstali celou dobu a stále se vymlouvali na to, že mají špatného partnera. Ale toho si přece sami vybrali. Bez nich by to nešlo. Náměstkem, co to měl na starosti, byl pan Korytář. Oni mi vyčítají, že jsem podepsal jakousi smlouvu. Ale oni měli čtyři roky na to, aby ji napravili, nebo vypověděli, když ji považovali za tak špatnou. A co udělali? Jenom o tom hovořili.

Nedávno zveřejněné odposlechy ředitele DPMLJ Luboše Wejnara a někdejšího šéfa BusLine Vařila dosvědčují, že záměrná výpověď smlouvy a požadavek na přiměřený zisk, vedoucí k insolvenci DPMLJ a jeho ovládnutí či zničení, byl celou dobu jejich plán. Byla to pojistka, kdyby se byznys BusLine začal hroutit. Takže vlastně přiznáváte, že vás Vařil a spol. pěkně obehráli.

S tím úplně nesouhlasím. V roce 2009 do toho BusLine s tímto plánem určitě nešel. Tehdy to byl jiný BusLine než dnes. Nevím, nakolik to bylo důsledkem války. BusLine věděl, že město s ním válčí a smlouva skončí tak jako tak, tedy se zachoval z mého pohledu nemorálně a gangstersky. Ale jsem přesvědčen, že tento vztah takhle nezačal.

Dnes už víme, že BusLine si kupoval přízeň mnoha politiků například luxusními zájezdy na fotbal. Tam byli lidé z ČSSD, ODS, ANO i Starostů. Změna tam ale nebyla.

Já jsem na žádném takovém zájezdu na fotbale nikdy nebyl. Myslím, že jsem byl dvakrát na hokeji s Bílými Tygry a dlouho jsem skladoval výpisy z účtu, které dokládaly, že jsem si vše platil. Možná bych je někde našel i dnes. Jiní politici to holt dělali jinak. Ta kriminální část téhle věci je stále ve věci dohadů, kde asi rozhodne soud. Pakliže se někdo podílel na vytunelování firmy, bude potrestán. Ale to je věc, kterou neovlivním. Ty věci se staly pět let potom, co už jsem tam nebyl.

Je pro vás něco v této kauze překvapením?

Nejsem soudce, ale pro mě je zjištění o panu Wejnarovi, jsou-li pravdivá, největší překvapení a zklamání. Nikdy bych to do něj neřekl. Znal jsem ho jako odborníka na dopravu.

A co pan Vařil? S ním jste se musel potkávat taky. Nebojíte se, že v nějakém odposlechu se objevíte i vy sám?

Toho se fakt nebojím. Já jsem pana Vařila potkal asi čtyřikrát v životě. U soudu v úplně jiné kauze se mě ptali, jestli znám jednoho podnikatele. No jistě že znám, řekl jsem. Jestliže dělám deset let primátora, tak se znám se všemi. Takže se znám i s panem Vařilem a budete-li hledat v archivech, určitě tam najdete nějakou moji fotku s ním, kde jsme v rozhovoru, stejně jako asi s každým významným podnikatelem v Liberci. Ale to neznamená, že kujeme pikle.