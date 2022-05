Autor Havlova srdce rozsvítil UFO nad Libercem. Snad nespadne, přeje si

„Jde o jakýsi světelný objekt, který připomíná UFO, ale nemá tradiční podobu létajícího talíře. Spíš jde o pravidelnější tvar. Může to připomínat až téměř vulgární symbol, ale není tomu tak. Je to něco mezi vnitřním a vnějším vesmírem. V člověku to má vyvolat pocit, že může uniknout, odcestovat,“ přiblížil Jiří David, který ovládá řadu výtvarných technik, ale do povědomí se zapsal právě prací s neonem.

Byť tentokrát nejde o neon v pravém slova smyslu - barevné plastové trubky září díky diodám. „Klasický neon je dnes problematické sehnat. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to bylo sklo, už pro ten pocit křehkosti, ale už jsem si na to zvykl,“ zmínil výtvarník a popsal svůj vztah k neonu.

„Je to něco, co prostoru dává zvláštní noblesnost, ale zároveň jsou s ním spojené reklamy. Proto jsem vždy chtěl, aby neon fungoval i jinak než jako reklamní logo.“

Jeho aktuální dílo působí na první pohled prostě, jednoduché prý ale nebylo. „A to především z konstrukčního a stavebního hlediska,“ upozornil umělec, který věří, že skulptura vydrží na svém místě co nejdéle.

Žebřík strhla nečekaná vichřice

„Doufám, že nespadne. Jednou jsem dělal obrovský projekt v Pekingu. Jednu budovu jsem nechal protknout žebříkem. Potom ale přišla obrovská nečekaná vichřice, která se objevuje jednou za sto let, a strhla to. Takže doufám, že takové vichřice tady v Liberci nejsou,“ smál se při vernisáži na konci minulého týdne.

Také objasnil, co chtěl říci latinským názvem. „Sice se to jmenuje Post Coitum, ale ne v tom významu post coitum omne animal triste, tedy že každý tvor je po pohlavním styku smutný. Spíš tím chci říct, že v určité emoci nebo vášni se vytváří možnost odpočinku.“

Přítomným také poodhalil, jak probíhalo zažehnutí červeného Srdce na Hradě 17. listopadu roku 2002.

„Prezidenta Václava Havla jsme tehdy mystifikovali tím, že to sám rozsvítí. Dali jsme mu do ruky krabičku s červeným tlačítkem a já mu říkám: ‚Pane Václave, až to zmáčknete, tak se to rozsvítí.‘ Jenomže to nebylo technicky možné takto na dálku. Tak jsem krátce předtím zavolal technikům a než se to všechno propojilo, téměř hned potom, co to zmáčkl, se srdce rozzářilo!“

Neonovou sochu nepřehlédne nikdo, kdo bude po setmění projíždět kolem kateřinské Kunst Haly. „Jsme z toho nadšení, hodně se nám to líbí. Uvidíme, jak na to projíždějící obyvatelé a turisti budou reagovat,“ dodal za Kunst Halu David Hanvald.