Liberecký velkopekař plánuje nový provoz. Opozice nesouhlasí a volá po bytech

Eliška Marinská
  8:21
Liberečtí zastupitelé schválili záměr nabídnout k prodeji městský pozemek na Kunratické ulici. O něj projevil zájem podnikatel a bývalý poslanec za ANO Jiří Bláha. Část politiků však nesouhlasí a chtěli by na místě postavit městské byty.
Jiří Bláha u pozemku, kde by chtěl postavit novou pekárnu. Práci by tu našlo minimálně 250 lidí. (19. května 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

O odkup pozemku u Nové Kunratické v Liberci projevil zájem podnikatel a bývalý poslanec za ANO Jiří Bláha, který chce vybudovat novou pekárnu se zázemím a prodejnou. Zatím jde o záměr prodeje, do kterého se mohou přihlásit i další zájemci.

Část opozice však záměr kritizuje. Podle zastupitele Jindřicha Felcmana za Liberec otevřený lidem (LOL) by město mělo pozemek využít spíše pro bytovou výstavbu. „Jde o jeden z nejvýznamnějších pozemků v rukou města. Kapacita dle regulace územního plánu je až 200 bytů,“ podotkl.

Podnikatel Bláha naopak hájí svůj projekt jako přínos pro město. „Zajistí práci minimálně pro 250 lidí,“ uvedl s tím, že pekárna by měla být ze 70 procent energeticky soběstačná.

Posezení s výhledem na Liberec

Podle Bláhy mají být součástí pekárny jarmarky, zemědělské trhy, zábava pro děti, nová prodejna produktů s jídelnou i stezka v oblacích. „Ta bude navazovat na střechu budovy, kde bude venkovní posezení s výhledem na Liberec,“ dodal. Projekt chce napojit na školku a jesle pro zaměstnance.

Opoziční zastupitelé upozornili na cenu pozemku, která se podle znaleckého posudku pohybuje kolem 40 milionů korun. „Znalec tady použil cenu obvyklou, kdy se v podstatě porovnají prodejní ceny pozemků v oblasti, které jsou nějak srovnatelné,“ podotkl zastupitel Jan Stárek (LOL).

Podle opozice zároveň není obvyklé, aby podobné záměry postupovaly dál. „Když je u pozemku veřejný zájem, tak se materiál obvykle zamítá. Tady ho posíláme ke schválení,“ upozornil Josef Šedlbauer (LOL).

Opozice se obává vylidnění centra

Náměstek primátora Adam Lenert (ANO) upřesnil, že zastupitelé rozhodují pouze o tom, zda záměr prodeje pozemku připustí. „Kdokoliv požádá o prodej jakéhokoliv pozemku, tak musí být vždy projednán. Může se přihlásit každý, kdo v souladu s územním plánem může vyhrát,“ podotkl.

Podle Felcmana je výstavba obřích obchodních center na okrajích města opakovaně zmiňována jako jedna ze zásadních chyb jejich dosavadního urbanistického vývoje.

„Zvyšují dopravní zátěž ve městě, vylidňují centrum, ničí menší obchody ve městě. Liberec je pověstný extrémně vysokou prodejní plochou těchto obchodů, další prodejny na výpadovkách tu opravdu nepotřebujeme,“ vysvětlil.

Obavy o pozemek

Podle primátora Jaroslava Zámečníka by mohl bez zapojení pozemek zůstat dlouhodobě nevyužitý. O pozemku město jednalo už v listopadu 2021. Tenkrát se tématu věnoval tehdejší náměstek Jiří Šolc, který byl v roce 2025 z funkce odvolán kvůli korupci.

„Nikdo z vás ani z nás nevyvinul žádnou iniciativu nebo větší aktivitu než Jiří Šolc. Ten hledal upřímně a vyvinul maximální úsilí najít někoho, poté se objevil pan Bláha,“ uvedl Zámečník.

Tvrdí, že po pěti letech nečinnosti nikdo kromě Jiřího Šolce nejednal o zástavbě a připustil možný scénář, že pozemek by bez prodeje mohl na dalších dvacet let nečinnosti ležet ladem. Zámečník zároveň upřesnil, že v současnosti zastupitelé plánují městské bydlení a bytů je dostatek.

Jako příklady uvedl lokality Na Žižkově, Tálínská, u Kauflandu v Pavlovicích a na Papírovém náměstí. „Je to v tuhle chvíli na deset až dvacet let práce pro město,“ popsal.

Nyní se o pozemek mohou přihlásit další zájemci. Zastupitelé poté budou rozhodovat nejen podle ceny, ale i podle předložených projektů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Liberecký velkopekař plánuje nový provoz. Opozice nesouhlasí a volá po bytech

