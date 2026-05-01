Kvůli rekonstrukci ulice musí experti do sklepů, prověří statiku domů

Nové podoby se dočká Jiráskova ulice v České Lípě. Tamní radní vybrali projektanta, který kompletní rekonstrukci připraví. Podle českolipské mluvčí Kristýny Kňákal Brožové ulice dlouhodobě není v dobrém stavu.
foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Je to jedna z posledních ulic v centru města, která se po revoluci nedočkala rekonstrukce.“

Město chce v ulici opravit silnici, chodníky nebo třeba veřejné osvětlení. Společně s tím zrekonstruují i část Nerudovy ulice. „Vše s důrazem na bezbariérové užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace,“ dodala mluvčí. Součástí přípravy na rekonstrukci bude taky posuzování stavu domů, které v ulici stojí.

„Tento pasport slouží k dokumentaci stávajícího technického stavu objektů, zejména z hlediska statiky a konstrukcí,“ objasnila Brožová a dodala, že pracovníci budou muset kvůli posouzení vstoupit do sklepních prostor domů, kde zdokumentují hloubku podsklepení, vlhkost a případné poruchy.

Práce na projektu, které jsou rozdělené do několika částí, by měly zabrat více než jeden rok. „Nejdříve musí projektant podrobně zdokumentovat současný stav, poté vypracuje studii, návrh opatření. Poté zpracuje projekt pro povolení stavby, následně prováděcí projektovou dokumentaci,“ nastínila mluvčí.

Jiráskova ulice v České Lípě

Jiráskova ulice v České Lípě

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

