Dva muže na Liberecku zavalila jílovitá zemina, jeden je v kritickém stavu

„Muže v kritickém stavu letecky a těžce zraněného pozemní posádkou,“ doplnil Georgiev.
Podle něj šlo o velmi náročný zásah. „Nejprve bylo nutné odstranit část zeminy alespoň z obličeje, aby bylo možné začít poskytovat první pomoc. S vyproštěním pomohli naštěstí hasiči,“ dodal mluvčí záchranné služby.
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Liberecká mluvčí policie Klára Jeníčková sdělila, že případ zatím šetří jako úraz. „Stalo se to při výkopových pracích. Zjišťujeme okolnosti,“ dodala.