Zastupitel SPD ozdobil chlebíčky sýrovým Z, za ruský symbol přišel o funkce

Příspěvek ze svého profilu na facebooku Bronislav Kalvoda již smazal, fotografie se dá ale stále na internetu dohledat i s reakcemi jiných lidí.

Vyjádření Kalvody, který je i místopředsedou SPD v Libereckém kraji, redakce shání.

„Obsahem příspěvku, který se o víkendu objevil na konkrétním facebookovém profilu, se zabývá služba kriminální policie a vyšetřování semilského územního odboru,“ řekla regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Písmeno Z je vyobrazeno na některých ruských tancích a další vojenské technice nasazené na Ukrajině. V Rusku ho lidé například dávají i na automobily, domy nebo oblečení. Vyjadřují tak podporu ruským okupačním silám.

Za nevhodný považuje Kalvodův příspěvek vedení Jilemnice.

„Publikoval fotografie s občerstvením, kdy na chlebíčcích bylo vyskládáno ze sýra velké Z. Když se podíváte na facebook pana Kalvody, tak asi pochopíte, že to nebyla náhoda, ať se to vysvětluje jakkoli, a nám to přišlo trochu neslučitelné s tou dobou, která teď je. A na základě toho jsme se rozhodli udělat, co máme v kompetenci,“ řekl starosta města David Hlaváč (ODS).

Rada města proto odvolala Kalvodu z funkce předsedy i člena komise dopravy a veřejného pořádku a zároveň vyzvala k rezignaci na funkci zastupitele.

Podobný případ řeší policisté také v nedalekém Turnově. Tam neznámý vandal posprejoval v jednom z podchodů vlajku Ukrajiny a portrét Václava Havla písmenem Z. Tyto symboly pak nasprejoval i na další části podchodu.