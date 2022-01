Už žádné ústavní bydlení, hendikepované ženy budou mít více soukromí

Náročná transformace ústavu v Jestřebí pro mentálně postižené klientky po čtrnácti letech končí. V lednu se do moderních domovů přestěhuje osmnáct žen.

V jednopodlažních domech budou bydlet po šesti. Každá bude mít svůj pokoj, v každém domě je také společný obývací pokoj, kuchyň, sociální zázemí a prádelna.

„Dokončení domova v Jestřebí je jedním z vrcholů transformace, která byla náročná časově i finančně. Z jednoho ústavního zařízení vznikly nové, skutečné domovy pro hendikepované osoby. V transformaci dalších zařízení pokračujeme. Brzy začne stavba domovů v Nové Vsi a v Semilech,“ informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dosud žily klientky v klasickém ústavu, který je nedaleko. Nyní je čeká přirozené domáčtější prostředí, kde se zapojí do běžného života, jako jsou nákupy, vaření a praní, i do místní komunity.

Podle Petra Tulpy, náměstka hejtmana pro sociální věci, bylo potřeba odstranit dojem nemocnice či vězení, aby se ženám navrátila sebejistota a samostatnost. Ani zde ale nebude chybět podpora odborného personálu.

„Vedoucí tu musí sedět ve dne v noci, dvacet čtyři hodin denně, 365 dní v roce,“ uvedl ředitel domova Pavel Kos. „Naši klienti už nemají tolik rodinných příslušníků, jejich průměrný věk je 60 let. Rodinu má méně než třetina z nich, ve většině případů je jejich opatrovníkem obec,“ dodal.

Domov Sluneční dvůr se nachází v klidné části Jestřebí u železniční stanice poblíž lesa. Nový jednopodlažní objekt tvoří tři vzájemně propojené domy. Původní domky, které stály v areálu před výstavbou, se zbouraly.

Opravou prošla nedaleká dvoupatrová budova, kde vznikly kanceláře pro vedení domova. Zároveň zde mají klientky zázemí pro své denní aktivity. Ženy, které se do nových prostor přišly podívat, aby si na ně zvykly, se sem na jednu stranu těší. Na druhou se obávají neznámého.

„Je to pro ně nové, na tu změnu je připravujeme. Když někde žijí čtyřicet let, třeba v ústavu, a najednou dostanou takový domov, jejich první reakce je, že tam nechtějí. Každá změna je pro ně hrozná. Ale určitě se tu brzy budou cítit jako doma, a na to se těším,“ svěřila se vedoucí střediska Sluneční dvůr Martina Hartigová, která v Jestřebí začínala před osmi lety jako pečovatelka.

Největší výhodu vidí v tom, že každá z klientek bude mít svůj vlastní pokoj, dosud bydlely i po třech. „Emilka, která měla nastavené od začátku, že sem nepůjde, se dneska začala těšit. Dokonce si sem přinesla už i obrázek kočky,“ pousmála se Hartigová.

Místní zprvu nesouhlasili

Náklady na výstavbu tří domovů a rekonstrukci budovy, ve které sídlí vedení, přesáhly 74 milionů korun.

„Projekt patří k významným investicím kraje, jež se povedlo poměrně rychle uskutečnit. A to i přes potíže s podložím, které komplikovalo založení stavby. Ta začala v květnu 2020 a skončila v říjnu 2021,“ shrnul Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Další komplikace přinesl covid, nedostatek pracovních sil a materiálu. Původní plány na stavbu domovů ve vybraných lokalitách v kraji také zastavily předsudky a nevole lidí, kteří nechtěli mít podobné zařízení ve svém okolí.

Dosud tak vznikly domovy pro mentálně postižené například v Partyzánské ulici v České Lípě a v lokalitě Lada, v Sosnové a nyní v Jestřebí.

„Chtěli jsme nejdřív stavět dole v obci, ale tam byly problémy. Ze svého záměru jsme ustoupili, pozemek prodali a začali jsme stavět nakonec tady,“ ukázal ředitel na prostorný pozemek, kde za pár měsíců přibude altán, lavičky a další stromy. „Tady nikomu nevadíme, protože v areálu bydlíme už sto let,“ konstatoval Pavel Kos.