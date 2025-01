Spor o světlo z lanovky na Ještěd. Poškodí hravý prvek přírodu v okolí vysílače?

Světelný expert a vynálezce žárovky proti únavě a nespavosti Vitae Hynek Medřický se dlouhodobě zasazuje o smysluplnější osvětlení nejen veřejného prostoru.

Zabývá se vlivem světla na zdraví lidí i volně žijících druhů a upozorňuje například na problematické noční nasvícení čerpacích stanic, kostelů, přechodů pro chodce nebo přemíru škodlivých dekorativních světel. Nelíbí se mu proto ani chystaný hravý světelný prvek lanovky, která bude dopravovat turisty na Ještěd.

„Nedávno bylo konečně schválené nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie (EU) o obnově přírody, které nařizuje zemím EU zavést opatření, aby se znečištění ve všech ekosystémech zastavilo, omezilo nebo napravilo. To je přece jednoznačné zadání. Aby to bylo všem jasné, tak se v tom nařízení výslovně jmenuje i znečištění světelné, tedy umělé světlo v noci,“ objasňuje Hynek Medřický význam nového opatření, které považuje za velký pokrok.

„Dekorativní architektonické osvětlení, tedy i kužel jasného světla, který má svítit z budoucí lanovky na krásnou přírodu na vrcholu Ještědu, je ukázkovým příkladem plýtvání elektrickou energií a zbytečného poškozování přírodního prostředí, ve kterém mnohdy o holý život bojují volně žijící živočichové a rostliny,“ míní odborník.

Zábava pro turisty

Na rozdíl od pouličního osvětlení, které svítí na cestu dětem vracejícím se ze školy a dospělým při návratu z práce, bude světlo z lanovky podle Medřického sloužit pouze k pobavení turistů. A tak to také autorka návrhu budoucí kabiny Anna Marešová zamýšlela.

„Když jsme začínali pracovat na návrhu lanovky na Ještěd, často jsem byla novináři a nejen jimi dotazovaná, zda bude lanovka na Ještěd taky mrkat. Odpovídala jsem, že ne, že to bylo vymyšlené na míru lanovce na Petřín a že zatím nic takového u Ještědu neplánujeme,“ připomíná designérka výrazný prvek chystaných petřínských kabin.

S postupem času se však při navrhování její studio inspirovalo dobou, ve které nevšední budova vysílače vyrostla.

„A tím, že vznikala v době, kdy bylo populární české sci-fi a vznikala i spousta ikonických a vtipných filmů se skvělou výpravou, například Zítra vstanu a opařím se čajem, tak jsme si říkali, že by stálo za to dodat lanovce jemný a vtipný prvek. A tím, že jsme udělali v lanovce průhled v podlaze, nás napadlo to propojit i s osvětlením,“ popisuje Marešová vznik prvku, jenž má cestujícím navodit pocit přistávajícího UFO.

Světelný kužel ovšem nebude svítit po celou dobu jízdy. Rozsvítí se až ve chvíli, kdy lanovka dorazí do horní stanice a pak znovu, až ji bude opouštět. V plánu je ještě propojení tohoto efektu se zvukem.

„Tím, že to bude ve stanici, předpokládáme, že tam bude větší stín a světlo bude viditelné i ve dne. Samozřejmě nejvíce to bude vidět v šeru a na sněhu,“ ví Marešová, která není příznivcem zbytečností. Jak sama tvrdí, nazvala by se dokonce odpůrcem světelného či vizuálního smogu.

Podle Medřického však bude prostředí a výhledy do údolí světlo i tak spíše rušit. Svítit na památky by se prý obecně nikdy nemělo v době nočního klidu. „Jestli chceme opravdu chránit přírodu třeba v národním parku nebo CHKO, tak by se venkovní světla měla zhasínat dvě hodiny po soumraku,“ konstatuje vynálezce biodynamické žárovky.

Lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října roku 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin zemřel průvodčí. Město ji loni v létě odkoupilo od Českých drah a plánuje její trasu prodloužit až ke konečné tramvaje.

Vybudování nové lanovky si podle analýzy města vyžádá 360 až 440 milionů korun. Její stavba by měla začít v roce 2026, rozjet by se pak mohla do roku 2030.