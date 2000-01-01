náhledy
Horský hotel a vysílač Ještěd je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby této liberecké dominanty, která je českou stavbou století, byl slavnostně položen 30. července 1966.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
V provozu je od roku 1973. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu hory vysoké 1012 metrů.
Autor: Oficiální stránky hotelu a vysílače Ještěd
„Ta prvotní představa ze mě vytryskla. Věděl jsem, že musím prodloužit horu. A dát vysílači tvar kuželu, aby se po něm smýkaly větry. Ještěd je nesmírně větrná hora a klasická stěna by sloužila mnohem hůř,“ vzpomínal tvůrce stavby, architekt Karel Hubáček. Hotel a vysílač Ještěd byl slavnostně předán do užívání 9. července 1973, pro veřejnost je přístupný od 21. září 1973.
Autor: Archiv Pavla Vursty, MF DNES
Ještě před dokončením obdržel Hubáček za stavbu a praktické využití moderních technologií prestižní cenu Augusta Perreta (1969) od Mezinárodní unie architektů, pro kterou si ale kvůli zákazu cestovat od tehdejšího komunistického režimu nemohl dojet.
Autor: Radek Petrášek, ČTK
Hotel a vysílač Ještěd je nyní českou národní kulturní památkou. Jeho silueta se objevuje v logu města Liberce, ve znaku kraje, zdejší vysoké školy či místního prvoligového fotbalového klubu Slovan Liberec. V anketě, uspořádané v roce 2000 mezi tuzemskými odborníky, byl vyhlášen nejvýznamnější českou stavbou 20. století.
Autor: Profimedia.cz
Křemencový vrchol hory Ještěd zůstával po staletí téměř nedotčený. Až v roce 1844 začali liberečtí manželé Haslerovi nahoru vynášet jídlo a pití. A když o tři roky později postavil lesník Herbert na Ještědu první dřevěný srub, pronajal ho právě Haslerovým. Ti později vybudovali na Ještědu bytelnější chatu, a posléze i další, které se říkalo Rohanova chata či Rohanka.
Autor: Wikipedia
V roce 1906 tu podle plánů libereckého stavitele Ernsta Schäfera vybudovali velký hotel s obrovskou noclehárnou, desítkami pokojů, společenským sálem pro 200 lidí a verandou. Vše lehlo popelem při požáru, který vypukl v lednu 1963. Již v roce 1933 začala sloužit veřejnosti při cestách na vrchol Ještědu lanovka.
Autor: Oficiální stránky hotelu a vysílače Ještěd
Na nový projekt byla vyhlášena architektonická soutěž a překvapivě vybrali dílo Karla Hubáčka. „Právě Hubáčkův návrh byl pro hodně lidí trochu šok, protože po zániku starého hotelu čekali zase nějakou tradiční horskou chatu, a ne vesmírný koráb,“ prohlásil ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
Autor: Radek Petrášek, ČTK
Porota tehdy uvedla, že dílo vyniká jasností a šťastnou harmonií, s níž se pojí s okolní krajinou. Základní kámen k hotelu a vysílači byl položen na konci července 1966. Ale postavit ho nebylo jen tak. Nejtěžší úkol představovala technická stránka nové stavby - všechny antény, které na jiných vysílačích trčí ven, byly umístěny dovnitř stavby, proto musel být vyvinut speciální laminátový plášť.
Autor: Oficiální stránky hotelu a vysílače Ještěd
Problémem bylo spočítat zatížení celé stavby, které nakonec dokončil Zdeněk Patrman. Řada technických záležitostí se zde zkoušela v praxi vůbec poprvé; některé věci se dělaly prototypově či úplně „na koleně“ - kupříkladu dvanáctimetrové tyče z umělé hmoty nakonec vyrobila až továrna na rybářské pruty. Stavba stála 64 milionů československých korun.
Autor: ČTK
Unikátní stavba potřebuje po půl století provozu zásadní rekonstrukci, posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou připravuje město Liberec. Kraj také připravuje proces, na jehož konci by měl být zápis horského hotelu a vysílače Ještěd na Seznam světového dědictví UNESCO.
Autor: ČTK
Architekt Karel Hubáček (1924-2011) založil v roce 1969 s kolegou Miroslavem Masákem ateliér SIAL, známý též jako Školka SIAL. Ateliér si získal světové renomé a z této školy pak vyšlo několik generací široce uznávaných českých architektů. Mezi další Hubáčkovy realizované stavby patří již zbourané obchodní středisko Ještěd v Liberci, Vodárenská vyrovnávací věž Praha-Dívčí hrady, meteorologické věže v Praze-Libuši, městské kino v Doksech nebo kulturní dům s koncertní síní v Teplicích.
Autor: Roman Čejka, MAFRA