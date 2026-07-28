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OBRAZEM: „Aby se po něm smýkaly větry.“ Před 60 lety začala stavba Ještědu

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  11:30
Stavba Ještědu Základní kámen stavby hotelu a vysílače na Ještědu, která je českou stavbou... Lanovka na Ještěd. Dobová fotografie lanovky na Ještěd z první poloviny 20.... Za návrh Ještědu obdržel architekt Hubáček v roce 1969 prestižní Perretovu cenu. V září 2013 slaví Ještěd čtyřicáté výročí svého otevření. Starý Ještěd s lanovkou před vyhořením (okolo roku 1961) Základní kámen stavby hotelu a vysílače na Ještědu, která je českou stavbou... Původní model architekta Karla Hubáčka Základní kámen stavby hotelu a vysílače na Ještědu, která je českou stavbou... Salonek hotelu Ještěd v roce 1973 Na snímku interiér jednoho z pokojů hotelu Ještěd Slavný architekt Karel Hubáček u televizního vysílače Ještěd
Horský hotel a vysílač Ještěd je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby této liberecké dominanty, která je českou stavbou století, byl slavnostně položen 30. července 1966.

27. listopadu 2017

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