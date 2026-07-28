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27. listopadu 2017
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27. listopadu 2017
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V září roku 2007 brutálně napadl a vážně zranil muže na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Pachatele nyní kriminalisté ze speciálního týmu Tempus po téměř dvaceti letech vypátrali....
Šok na úvod fotbalové ligy: Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče, po pauze sice Krčík vyrovnal z...
Do dění na hřišti vstoupí rázný hlas, který hlavní rozhodčí Karel Rouček slyší ve sluchátku. „Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku,“ říká videoasistent Tomáš...
Horský hotel a vysílač Ještěd je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci...
Namísto zachraňování lidského života se museli záchranáři na Českolipsku bránit útoku. Jejich posádku při ošetřování pacienta v bezvědomí napadli dva muži. Incident skončil zraněním dvou řidičů...
Naštípnutá kost v zápěstí ho připravila o letošní mistrovství světa. Na květnovém startu přípravy s klubem se kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek objevil ještě se sádrou. Teď už je na ledě se...
Několik desítek oken restaurace a hotelu na Ještědu poničil vandal. Kamenem do nich vyryl velké kříže. Podle policistů si chtěl otestovat, z jakého jsou materiálu. Způsobenou škodu na národní...
Do dění na hřišti vstoupí rázný hlas, který hlavní rozhodčí Karel Rouček slyší ve sluchátku. „Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku,“ říká videoasistent Tomáš...
Lvice Elsa, kterou v červnu zabavilo ministerstvo životního prostředí (MŽP) zápasníkovi Karlu Vémolovi z nelegálního chovu, se z dočasného útočiště v Zoo Liberec nastálo přesunula do Nizozemska. V...
Horský hotel a vysílač Ještěd je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci...
Namísto zachraňování lidského života se museli záchranáři na Českolipsku bránit útoku. Jejich posádku při ošetřování pacienta v bezvědomí napadli dva muži. Incident skončil zraněním dvou řidičů...
Pokus o vraždu muže na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou na Liberecku v roce 2007 spáchal podle zjištění CNN Prima News Polák. Kriminalisté ze speciálního týmu Tempus pachatele odhalili po téměř...
Když fotbalový Liberec pár dní před startem letní přípravy odvolal Radoslava Kováče a na jeho místo jmenoval v Česku neznámého Branislava Fodreka, možná někdo pozdvihl obočí. Po jasném vítězství 3:1...
Fotbalisté Jablonce po čtvrteční prohře v předkole Evropské konferenční ligy slaví úspěch na domácí scéně. V prvním kole nového ročníku Chance Ligy přehráli Olomouckou Sigmu 2:1, ačkoliv o poločase...
Na festival Benátská! s Impulsem dorazil rekordní počet návštěvníků. Několik pódií hostilo české i zahraniční hvězdy. Nejzvučnějším jménem byli švédští Roxette. Během koncertů se hojně vzpomínalo na...
Šok na úvod fotbalové ligy: Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče, po pauze sice Krčík vyrovnal z...
Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili pětatřicetiletou ženu. Soudce Okresního soudu ženu v sobotu poslal do vazby, uvedla...