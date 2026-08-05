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Okna na Ještědu poškozená vandalem kraj nechá opravit. Měnit je nemá smysl

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  13:16
Vandal policistům řekl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda jsou okna skleněná...

Vandal policistům řekl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda jsou okna skleněná nebo plastová. (28. července 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Okna byla vytvořená speciálně pro povětrnostní podmínky horského hotelu a...
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Vandal policistům řekl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda jsou okna skleněná...
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16 fotografií
Okna na vyhlídce horského hotelu a vysílače Ještěd, která na konci července poškodil vandal, nechá Liberecký kraj opravit odborníkem, vyměňovat za nová je nebude. Jde o původní okna speciálně vyrobená pro Ještěd v Belgii.

„Vzhledem k tomu, že kraj připravuje kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy, nemá teď smysl je měnit za nová,“ řekla novinářům náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

Okna na Ještědu poškodil vandal v noci na neděli 26. července. Muž si chtěl otestovat, z jakého jsou materiálu. Podle krajské policejní mluvčí Kláry Jeníčkové opakovaně házel kameny do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří restaurace. „Poškodil také polepenou desku s textem a systém kabeláže,“ doplnila mluvčí. Policie muže obvinila z poškození cizí věci.

Unikátní okna na Ještědu poškodil vandal kamenem. Prý je chtěl otestovat

„Muže, který si touto aktivitou krátil noc, zadrželi a předali policistům ještě téhož rána kolegové z Městské policie Liberec,“ popsala dříve krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Jak velkou škodu poškrábáním unikátních oken vandal způsobil, nemá zatím podle Vinklátové kraj vyčísleno, záviset to bude na odhad nákladů na opravu.

„Měli jsme tam odborníka - sklenáře, dokáže to asi rozleštit, ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Škoda je samozřejmě velká,“ doplnila Vinklátová. Podle nákladů na opravu oken bude podle ní kraj rozhodovat, zda zakázku přímo zadá, nebo vypíše soutěž. Opravit okna chce co nejdřív.

28. července 2026

Horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století. Hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby byl slavnostně položen před 60 lety - v červenci 1966, v provozu je od roku 1973.

Jeho autor Karel Hubáček získal za projekt v roce 1969 Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu 1012 metrů vysoké hory. Stavba je symbolem Liberce i celého kraje.

OBRAZEM: „Aby se po něm smýkaly větry.“ Před 60 lety začala stavba Ještědu

Od roku 2007 je Ještěd na Indikativním seznamu České republiky pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, kraj teď chce podle Vinklátové požádat o předběžné posouzení, které ověří připravenost projektu a jeho šanci uspět v mezinárodním hodnocení.

„Zápis na seznam UNESCO je dlouhý a komplikovaný proces, není to otázka roku či dvou,“ upozornila dnes Vinklátová, není podle ní ani levný. O žádosti o předběžné posouzení proto bude na konci srpna jednat krajské zastupitelstvo.

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