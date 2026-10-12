Ještěd už se barví do bíla. Skiareál vyrábí tuny ledy bez ohledu na teplotu

K provozu zařízení je potřeba pouze voda a elektřina – do výrobního procesu se nepřidává žádná chemie ani jiné přísady.
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„Snow Factory je pro nás především nástroj, který nám umožňuje připravit klíčová místa ještě před příchodem stabilních zimních podmínek. Nejde o náhradu přírodního sněhu ani klasického zasněžování. Vyrobený led následně mícháme s přírodním a technickým sněhem a využíváme ho tam, kde potřebujeme vytvořit dostatečnou vrstvu pro bezpečný provoz,“ říká Radek Chalupa, ředitel Skiareálu Ještěd, a zmiňuje například dojezd k lanové dráze Nová Skalka.
Led seškrabávají rotující nože
Uvnitř každého zařízení jsou tři válcové výrobníky ledu. Na jejich stěnách postupně namrzá voda a vznikající led následně seškrabávají rotující nože. Led poté putuje potrubím do připravené deponie nebo přímo na místo, kde je potřeba.
Výrobní kapacita technologie je přibližně 1,6 až dvě tuny ledu za hodinu na jedno zařízení při vhodných podmínkách. Při nepřetržitém provozu tak jedno zařízení zvládne vyrobit zhruba 38 až 48 tun ledu za den. Skiareál Ještěd má k dispozici dvě zařízení, jejichž společná denní kapacita může být přibližně 76,8 až 96 tun ledu.
Výhodou technologie je možnost výroby ledu prakticky nezávisle na venkovní teplotě. Skiareál Ještěd proto Snow Factory využívá především před začátkem zimní sezony.