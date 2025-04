Požadavky na budoucí provozování skiareálu Ještěd pro Liberec posoudí studie

Slovenská společnost TMR vlastněná miliardářem Igorem Rattajem předložila vedení Liberce podmínky, za jakých chce v dalších deseti letech pokračovat v pronájmu skiareálu na Ještědu. Město si na jejich posouzení nyní nechá zpracovat analýzu budoucnosti střediska.

„Blíží se období, kdy má TMR možnost uplatnit opci na provozování areálu na Ještědu s tím, že my tam v současné době analyzujeme rizika, která by nastala, kdyby společnost tu opci neuplatnila. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby na Ještědu zůstala,“ objasnil náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

„My si analýzou chceme vyhodnotit veškeré dopady na fungování areálu, co by to znamenalo pro město a jaké další možnosti máme. Bude to analýza, která by nám měla tohle všechno říct. Oslovili jsme sedm největších firem, které s tím mají zkušenosti, a věříme, že analýza pro nás bude významným podkladem pro jednání,“ doplnil náměstek.

Společnost TMR měla při převzetí střediska před osmi lety velké investiční plány. Zatím se jí podařilo uskutečnit pouze výstavbu aktuálně nejvyužívanější sjezdovky Nová Skalka. Ta je v provozu také pro večerní lyžování a nahradila o poznání kratší sjezdovku F10. Pro další záměry společnost nezískala souhlas úřadů.

Retenční nádrž u lanovky Skalka

„Na Krajském úřadě v Liberci někteří lidé nechtějí žádné změny navzdory tomu, že se na Ještědu jezdí na jedné hlavní sjezdovce a dvou úzkých pruzích. Tomu se snad ani nedá říkat lyžařské středisko. Areál se musí rozšířit a kraj s městem musí konečně bouchnout do stolu a rozhodnout, co bude dál. Pokud změny nechtějí, tak to raději zabalíme a skončíme,“ řekl k provozování skiareálu Ještěd pro iDNES.cz před více než rokem majitel společnosti TMR Igor Rattaj.

Mezi nynějšími podmínkami, které si do budoucna TMR klade, je například možnost rozšíření sjezdovky Liberecká nebo vybudování retenční nádrže v oblasti dolní stanice lanovky Skalka. Kompletní analýzu by město mělo mít k dispozici nejpozději v září, souběžně s tím budou pokračovat také jednání s TMR.

„Je to zatím návrh. Některé věci jsou splnitelné, některé ne, takže věřím, že se dohodneme. Ale co mám informace přímo od TMR, tak tyhle dva body jsou klíčové. Oba si umím představit, protože obě věci jsou v rámci SEA (studie vyhodnocující vlivy na udržitelný rozvoj území, pozn. red.), která byla zpracovaná, možné,“ nastínil Adam Lenert.

S rozšiřováním nesouhlasí opozice

Zmíněná studie v minulosti posuzovala například to, zda je možné areál rozšířit mimo aktuální výseč a vybudovat tu dvě široké sjezdovky pro rodiny s dětmi. Kvůli tomu by ale bylo nutné na ještědském hřebenu pokácet přes padesát hektarů lesa, a závěry studie to proto nepovolily. Prodloužení lanovky ke konečné tramvaje v Horním Hanychově SEA naopak umožnila a město s touto variantou při budování nové lanovky počítá.

Se záměrem jakkoliv dál rozšiřovat ještědský areál dlouhodobě nesouhlasí liberecká opozice. Posudek SEA podle jejích členů ukázal, že budování nových sjezdovek na Ještědu je vzhledem k probíhající klimatické změně nesmysl.

„Ty závěry by byly úplně jiné, pokud by dokumentaci SEA zpracovala firma najatá společností TMR. Zástupci TMR takový scénář předpokládali. Na jednáních v létě 2022 otevřeně sdělili, že na dokumentaci už pracují. Až na základě našeho tlaku i odporu ekologických spolků primátor Jaroslav Zámečník slíbil, že zpracovatele SEA vybere a najme město. Bez závazku k investorovi tak mohl zpracovatel SEA napsat to, co jsme říkali celou dobu – že budovat v dnešní době nové sjezdovky na Ještědu je ekologický zločin,“ okomentoval už dříve výsledek studie opoziční zastupitel za Zelené Jindřich Felcman.

