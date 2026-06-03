Místo lyžařů živé sekačky. Sjezdovku na Ještědu spásá desítka ovcí

Ovce přivezl ve středu na Ještěd ředitel Městských lesů Jiří Bliml. Zvířatům se nejprve nechtělo z tepla a sucha do deště na kopci, ale nakonec si daly říct a do nového domova doslova vskočily.
„Nakoupili jsme je od chovatele z Vratislavic, doteď se pásly v Pěnčíně. Jedna vyšla na tři tisíce, dohromady tedy třicet tisíc,“ přibližuje Bliml pořizovací náklady. Mezi ovcemi není žádný beran. Toho se dočkají až na zimu, aby mohly přivést na svět jehňata.
Ovce se budou až do podzimu pást na sjezdovce Nová Skalka. „Spásáním brání zarůstání luk náletovými dřevinami, keři a mladými stromky. Díky tomu zůstávají sjezdovky otevřené, travnaté a zdravé. Bez pravidelné péče by se horské louky postupně měnily v les. Vracíme se tak k tradičním metodám péče o krajinu, které jsou šetrné k životnímu prostředí,“ vysvětluje Radek Chalupa, ředitel Skiareálu Ještěd, který si lokalitu pronajímá od města.
Speciální plemeno
Ke sjezdovce vede lanovka Skalka, jejíž cílová stanice leží v nadmořské výšce 892 metrů. I kvůli tomu zvolily městské lesy plemeno Skudde, které pochází z Estonska a Litvy.
„Je to malé, lehké plemeno, takže tolik nesešlapává půdu. Je ideální do hor, ale třeba i na podmáčenou půdu,“ přibližuje Bliml, kterému přípravné práce zabraly zhruba týden.
„Ohradník, kde se pasou, má zatím čtyři a půl tisíce metrů čtverečních. Ale je to dočasné, protože jim to budeme různě měnit dle potřeby. Spát budou v ohradě, která je zabezpečená proti vlkovi, který je za kopcem.“
Nižší riziko požárů
O ovce se zatím budou starat městské lesy, časem se jim bude věnovat brigádník. „Jako doplněk dostanou trochu sena a samozřejmě vodu. Jinak je jejich chov nenáročný, stát bude jen několik tisíc,“ podotýká Bliml.
Ovce dokážou spásat i starou a suchou trávu, která by jinak zůstávala ležet a bránila růstu nových rostlin. Tím snižují riziko požárů a podporují přirozenou obnovu porostu. Pastva navíc pomáhá omezovat invazní druhy, které by jinak vytlačovaly původní květenu.
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„Nedávno jsem absolvoval přednášku, kde zaznělo motto s hloubkou a moudrostí jednoho šlechtického rodu: Chovejme se ke svému majetku tak, jako bychom si ho půjčili od svých dětí. Chceme proto dělat věci tak, abychom předali našim dětem maximum s pozitivním dopadem na jejich budoucí život. Domnívám se, že toto je právě jedna z věcí, která může kladně ovlivnit přístup našich dětí k přírodě. I kdyby to ocenilo pouze jedno ze sta, to úsilí za to stojí,“ domnívá se ředitel lesů.
Přirozená mozaika
Ovce nespásají trávu rovnoměrně, ale vybírají si. Díky tomu vzniká přirozená mozaika vyšší a nižší vegetace, která poskytuje ideální podmínky pro mnoho druhů hmyzu, ptáků i drobných savců.
„Pastva je nejpřirozenější způsob, jak o horské louky pečovat. Ovce dělají práci, kterou technika nezvládne – a navíc šetrněji. Když se krajina nechá žít, odmění se nám bohatstvím druhů. Ovce jsou v tomto směru nenahraditelné,“ říká dodává náměstek primátora Jiří Janďourek.
Ovce budou zároveň sloužit jako turistický cíl. Návštěvníci se za nimi mohou vypravit pěšky, nebo se svézt lanovkou.
Ovce spásají sjezdovku Nová Skalka.
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