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Lidé mohou zatmění Slunce pozorovat z Ještědu. Ochranné vybavení jim půjčí

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  15:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lidé mohou ve středu 12. srpna pozorovat částečné zatmění Slunce. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Při této příležitosti připravuje iQlandia v Liberci tematický program v expozicích i pozorování zatmění na Ještědu.

„Letošní zatmění je výjimečné tím, že nastane nedlouho před západem Slunce. Pro pozorování proto potřebujeme místo s volným výhledem k západnímu obzoru, kde nám nebudou clonit kopce, budovy nebo stromy,“ vysvětlil vedoucí iQplanetária Martin Gembec.

Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20:10, kdy Měsíc zakryje více než 88 procent Slunce. Úkaz bude možné pozorovat až do západu Slunce, z Ještědu přibližně do půl deváté večer.

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Za příznivého počasí nabídne iQlandia bezpečné pozorování na Ještědu pomocí ochranných filtrů a speciálních dalekohledů. Pro sledování částečného zatmění Slunce doporučuje, aby lidé měli speciální brýle určené k pozorování zatmění, certifikovaný sluneční filtr nebo svářečské sklo s číslem 14.

Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude Měsíc v novu, budou letos podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé, uvedla iQlandia.

K pozorování Perseid lidé nepotřebují žádné speciální vybavení. Zájemci by si ale měli najít tmavé místo bez městského osvětlení. Právě kvůli výraznému světlu není Ještěd ideálním místem pro pozorování Perseid.

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Vhodné je například okolí Ještědky nebo Jizerských hor a lokality vzdálené od měst. V případě středečního nepříznivého počasí lze Perseidy vidět ve větším počtu i během následujících nocí.

IQlandia připravila i astronomický program, který se věnuje Slunci, Měsíci a zatmění. Díky speciální projekci v iQplanetáriu mohou lidé zatmění vidět i při zatažené obloze.

Pás úplného zatmění Slunce povede přes Island a Španělsko. V Česku budou nejlepší podmínky pro sledování na jihu a západě republiky, kde Měsíc zakryje téměř 90 procent slunečního kotouče.

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