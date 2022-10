Máme zajímavá zjištění, říká šéf inspekce rok po pádu lanovky na Ještěd

Kabina lanovky se zřítila 31. října loňského roku kolem půl druhé odpoledne. Na vině bylo přetržené tažné lano.

Zatímco kabinu s cestujícími její průvodčí včas zastavil, druhý takové štěstí neměl a v troskách zahynul. Ani po roce však policie neukázala na viníka.

„Stále čekáme na výsledky multioborového znaleckého zkoumání. Vzhledem k tomu, že úkony jsou v této fázi řízení neveřejné, nemohu sdělit konkrétnější specifika zadaných znaleckých expertíz,“ zdržel se velkých závěrů policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Dodejme, že pád lanovky vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti.

O něco konkrétnější byl Jan Kučera, ředitel Drážní inspekce, která se na zadání posudku podílela.

„Šetření vedeme, máme zjištěné i okolnosti a další zajímavé věci, ale nebudeme je dávkovat postupně. Počkáme, až bude hotová zpráva, která bude obsahovat jak posudek, tak naše zajímavá zjištění,“ poodhalil Kučera.

Podle něj je posudek nejdůležitější částí výsledné zprávy, neboť určí, proč prasklo tažné lano. „Všechno ostatní, jako revize údržby, kdo měl co kontrolovat, jestli mohl něco vědět, už máme zpracované.“

Kučera také míní, že prasknutí tažného lana není nic, co by se nedalo očekávat.

Výsledky až příští rok

„To, že praskne tažné lano, se stát může. Ale má se s tím počítat, a to tak, aby v případě prasknutí prostě nedošlo k pádu kabinky. A to jsou právě ty okolnosti.“

Na posudek a tedy i závěrečnou zprávu si ale bude muset veřejnost ještě počkat. „Až posudek dostaneme, bude trvat ještě dva až tři měsíce, než vypracujeme zprávu. Musí se k tomu vyjádřit zúčastněné strany. Až pak bude zveřejněná,“ dodal Kučera s tím, že zpráva bude nejspíš hotová až po Novém roce.

Lanovou dráhu na Ještěd provozovaly České dráhy. Teď od ní ale dávají ruce pryč.

„Nejsme odborníci na lanové dráhy, neumíme do nich investovat, neumíme zvolit to nejlepší řešení. To patří odborníkům, kteří tyto věci provozují, a České dráhy to v tuto chvíli rozhodně nejsou,“ vysvětlil před časem Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah.

Pozemky, stávající technologii i další stavby, které lanovka před loňskou tragédií využívala, chce nyní koupit Liberec. Ale ani ten nemíní na svých bedrech nést stavbu a provoz lanové dráhy.

„Budeme hledat strategického partnera, který lanovku zaplatí a bude ji provozovat. Pořád platí původní idea, že lanovka by měla jezdit, ideálně ne za peníze města,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro MF DNES primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Kdy bude nová lanovka jezdit, odkud povede, jakou bude mít podobu a kdo zaplatí stamiliony za její výstavbu, tak ani po roce od tragédie není zřejmé.