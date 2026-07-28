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Unikátní okna na Ještědu poškodil vandal kamenem. Prý je chtěl otestovat

Matěj Klimša
  15:51
Několik desítek oken restaurace a hotelu na Ještědu poničil vandal. Kamenem do nich vyryl velké kříže. Podle policistů si chtěl otestovat, z jakého jsou materiálu. Způsobenou škodu na národní kulturní památce bude muset určit specializovaný odhadce, jde minimálně o statisíce. Policisté incident vyšetřují jako přečin poškození cizí věci.

„Recepční slyšela nějaké zvuky z hotelové haly. Šla se podívat a viděla cizí osobu, která nějakým předmětem ryla kříže do okna. Je to poničené všude okolo recepce a bistra. Nic podobného jsem tu za jedenáct let nezažil,“ vylíčil manažer hotelu Ještěd Jan Kovář s tím, že neví, zda bude třeba nějak omezit provoz.

Způsobenou škodu na národní kulturní památce bude muset určit specializovaný odhadce, jde minimálně o statisíce. (28. července 2026)
Okna byla vytvořená speciálně pro povětrnostní podmínky horského hotelu a vysílače. (28. července 2026)
Vandal policistům řekl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda jsou okna skleněná nebo plastová. (28. července 2026)
Ještěd je národní kulturní památkou. Policisté incident vyšetřují jako přečin poškození cizí věci. (28. července 2026)
Okna byla vytvořená speciálně pro povětrnostní podmínky horského hotelu a vysílače. (28. července 2026)
16 fotografií

Muž podle dostupných informací házel do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří kameny, následně do nich vyryl kříže. Poničených je celkem 32 původních skleněných výplní, pět skel na vchodových dveřích, jedno sklo na venkovním ochozu a osm infotabulí.

Přeškrtnutá je i cedule s nápisem „Vítáme vás“ a také třeba cedule s informacemi o Karlu Hubáčkovi a dalších autorech.

„V neděli 26. července jsme v ranních hodinách přijali oznámení o poškození skleněné výplně oken restaurace na Ještědu. Muže, který si touto aktivitou krátil noc, zadrželi a předali policistům ještě téhož rána kolegové z Městské policie Liberec,“ popsala krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Vandal policistům následně řekl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda jsou okna skleněná nebo plastová a vyryté kříže byl v tu chvíli jen nápad. „Byl to debil. Neskutečný, nikdy jsem tu nic takového nezažila,“ vylíčila turistka Pavla Březinová, podle které Ještěd poškodil muž bez domova.

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„Situace mě mrzí. Jde o národní kulturní památku, dílo významného architekta Karla Hubáčka. Ještěd s sebou nese historii, tradici a rukopis autora,“ řekl k incidentu hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Výši škody zatím policisté neurčili.

„V tuto chvíli to není možné říct. Nejde o standardizovaný produkt a vzhledem k tomu, že se jedná o památku, tak musíme postupovat podle památkového zákona a i ten odhad bude dělat specializovaný odhadce,“ nastínila krajská mluvčí Andrea Fulková s tím, že původní okna byla vytvořená speciálně pro povětrnostní podmínky horského hotelu a vysílače.

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„Je to unikátní vícevrstevná skleněná výplň, kterou v současné době nelze stejnou nikde koupit. Bude se muset udělat replika,“ dodala.

Podle Jeníčkové je ale zatím stanovený minimální odhad škody, a to 250 tisíc korun. „Zřejmě ale bude mnohem vyšší. Kdyby byla škoda do milionu, hrozí pachateli dva roky, nad milion pět let odnětí svobody.“

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