„Recepční slyšela nějaké zvuky z hotelové haly. Šla se podívat a viděla cizí osobu, která nějakým předmětem ryla kříže do okna. Je to poničené všude okolo recepce a bistra. Nic podobného jsem tu za jedenáct let nezažil,“ vylíčil manažer hotelu Ještěd Jan Kovář s tím, že neví, zda bude třeba nějak omezit provoz.
Muž podle dostupných informací házel do skleněných vyhlídkových oken a vstupních dveří kameny, následně do nich vyryl kříže. Poničených je celkem 32 původních skleněných výplní, pět skel na vchodových dveřích, jedno sklo na venkovním ochozu a osm infotabulí.
Přeškrtnutá je i cedule s nápisem „Vítáme vás“ a také třeba cedule s informacemi o Karlu Hubáčkovi a dalších autorech.
„V neděli 26. července jsme v ranních hodinách přijali oznámení o poškození skleněné výplně oken restaurace na Ještědu. Muže, který si touto aktivitou krátil noc, zadrželi a předali policistům ještě téhož rána kolegové z Městské policie Liberec,“ popsala krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.
Vandal policistům následně řekl, že si chtěl pouze vyzkoušet, zda jsou okna skleněná nebo plastová a vyryté kříže byl v tu chvíli jen nápad. „Byl to debil. Neskutečný, nikdy jsem tu nic takového nezažila,“ vylíčila turistka Pavla Březinová, podle které Ještěd poškodil muž bez domova.
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„Situace mě mrzí. Jde o národní kulturní památku, dílo významného architekta Karla Hubáčka. Ještěd s sebou nese historii, tradici a rukopis autora,“ řekl k incidentu hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Výši škody zatím policisté neurčili.
„V tuto chvíli to není možné říct. Nejde o standardizovaný produkt a vzhledem k tomu, že se jedná o památku, tak musíme postupovat podle památkového zákona a i ten odhad bude dělat specializovaný odhadce,“ nastínila krajská mluvčí Andrea Fulková s tím, že původní okna byla vytvořená speciálně pro povětrnostní podmínky horského hotelu a vysílače.
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„Je to unikátní vícevrstevná skleněná výplň, kterou v současné době nelze stejnou nikde koupit. Bude se muset udělat replika,“ dodala.
Podle Jeníčkové je ale zatím stanovený minimální odhad škody, a to 250 tisíc korun. „Zřejmě ale bude mnohem vyšší. Kdyby byla škoda do milionu, hrozí pachateli dva roky, nad milion pět let odnětí svobody.“