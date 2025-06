Liberecký kraj uvažuje o odkoupení Ještědu podle hejtmana Martina Půty (SLK) především proto, aby zajistil jeho budoucí nutnou rekonstrukci. Už zhruba před rokem kvůli tomu vedení kraje s ČRa podepsalo také memorandum.

„Je to více než padesát let starý objekt, národní kulturní památka, a je zapsaný i v indikativním seznamu památek UNESCO jako mimořádně důležitý prvek moderní architektury,“ řekl k významu Ještědu krajský hejtman s tím, že ČRa budou pro své telekomunikační služby i nadále využívat zhruba jednu třetinu budovy.

Právě na společném fungování a financování se však obě strany musejí ještě dohodnout. Kraj nyní potřebuje určit cenu pro ČRa před rekonstrukcí a po ní. V částce musí zohlednit náklady spojené s opravou vysílače. „To je pro nás parametr, pod který nepůjdeme. Nejen proto, že nám to přijde logické, ale i proto, že bychom nepochybně překračovali pravidla veřejné podpory, která platí v Evropské unii. Velice zjednodušeně, nemůžete poskytovat soukromému subjektu z veřejných peněz výhodu, která ho upřednostňuje ve veřejné soutěži,“ upřesnil hejtman.

O odkupu vysílače vyjednává kraj už zhruba rok, definitivně rozhodnout by se podle Půty mělo do konce června, kdy už budou známé větší podrobnosti. Hlavním problémem je podle vedení kraje odhad tržní ceny stavby. „Je to strašně těžké, protože to nemá srovnání,“ konstatoval vedoucí právního odboru kraje Karel Ullman a dodal, že obě strany už si nechaly zpracovat posudky.

„Věřím, že v nejbližších dnech a týdnech získáme nějakou nabídku. Jsem v té věci optimista a věřím, že ČRa pochopily naše argumenty i argumenty odborníků,“ dodal hejtman.

ANO se odkup nelíbí

Ačkoliv zastupitelé na svém květnovém zasedání souhlasili s dalším vyjednáváním kraje s ČRa, s nákupem nejsou spokojení zdaleka všichni. Opoziční zastupitel za ANO Josef Chuchlík například míní, že by kraj měl své finance směřovat jinam. Zmínil oblasti školství, péče o občany nebo dopravu.

„Proč chceme koupit Ještěd a jaký to má význam pro kraj, když ho vlastní společnost, která je finančně dobře zabezpečená a o objekt se stará? Proč bychom za to měli platit a starat se o další nemovitost?“ ptal se Chuchlík.

Dále zmínil, že by kraj ČRa neměl platit za vysílač tržní cenu a celý nákup označil za riskantní. „Je to něco jiného, než když kupuji bytový dům, který má výnosovou míru a uplatnění. Něco jiného je nemovitost, která může mít nesčetně černých skříněk, o kterých nemáme ponětí,“ upozornil.

Jeho názor Půta podle svých slov respektuje. Je podle něj ale nutné pečovat o kulturní dědictví kraje a mít jeho fungování pod kontrolou. „Já jsem to neprivatizoval. Kdyby to bylo na mně, tak by to z rukou státu nikdy nešlo nikam jinam. My tady jen napravujeme věci, které se odehrály,“ reagoval hejtman.

Nákup Ještědu chce Liberecký kraj financovat z rozpočtových zdrojů. Vedle toho vedení doufá také v zisk dotací a podporu vlády. „Myslím, že nemovitosti na Ještědu jsou podobně cenné jako pevnostní města Josefov a Terezín,“ poznamenal Martin Půta.

Odkup Ještědu budou krajští zastupitelé znovu a podrobněji projednávat na červnovém zasedání.