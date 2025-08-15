Liberec dostal jedinou nabídku na projekt lanovky na Ještěd, vešla se do limitu

„Základní parametr je splněn. Teď ještě právníci prohlížejí, jestli jsou naplněna i další kritéria. Já doufám, že budou, protože si myslím, že pokud rada města rozhodne a vybere tohoto, tak ta spolupráce bude dobrá,“ míní náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek s tím, že pokud nenastanou komplikace, radní města vyberou vítěze soutěže na přelomu srpna a září.
Za nízkou účastí v soutěži může podle něj být to, že nejde o obvyklou zakázku pro projektanty. „Není to něco, co by dělali architekti ani inženýři každý den. To znamená, myslím si, že mnoho firem asi zvažovalo, jestli vůbec do toho půjdou, protože to je specifické zadání,“ vysvětluje náměstek.
Provoz předchozí visuté lanové dráhy skončil po tragické nehodě v říjnu 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy s jiným systémem a prodloužením trasy až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.
Nová lanovka na Ještěd bude mít mezistanici, zprovoznění dráhy se o něco zpozdí
Nová lanovka bude mít jednu velkokapacitní kabinu pro 100 lidí zavěšenou na dvou lanech, takzvanou tramvaj. Kabina oblých tvarů má připomínat přistávající UFO, protože bude mít ve své spodní části speciální osvětlení. Lanovka by nově měla mít mezistanici v úseku pod silnicí, která spojuje Výpřež s chatou Ještědkou.
Podobu lanovky navrhlo studio Anna Marešová designers. V provozu bude pravděpodobně nejdříve v roce 2030. Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si její vybudování vyžádá částku mezi 360 až 440 miliony korun.