Lanovka na Ještěd stojí, vzhůru k vysílači ji požene nový motor

„Změní se toho opravdu hodně. Od roku 1975 je v provozu Ward Leonardovo soustrojí, což je zjednodušeně řečeno pohon poháněný stejnosměrným elektrickým proudem. To je střídavý motor se stejnosměrným dynamem a budičem a ten dále pohání stejnosměrný motor o výkonu 204 kilowattů. Tyto stroje se vymění za asynchronní střídavý motor,“ vysvětluje Vladimír Štěpán, přednosta lanovky na Ještěd.

Podle přednosty je současné letité zařízení již na hraně životnosti. „Když něco používáte čtyřicet let, tak se samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost poruchy. Už jsme tu měli nějaké závady, ale byly spíše drobného charakteru,“ upozorňuje Štěpán.

Část vybavení půjde do muzea

Kromě výměny soustrojí, které v minulosti pohánělo též například lanovku na pražský Petřín či na Lomnický štít ve Vysokých Tatrách, se vymění také řídící pult u strojníka a v kabině lanovky. „Tyto věci pak budou sloužit jako exponáty v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka,“ dodává Štěpán.

Pro obsluhu lanovky bude nový systém jednodušší. „Odpadnou různé složitosti, jako že tady máme několik rozvaděčů, spoustu kabelů. Teď se to bude dát ovládat nějakým softwarem. Nyní se vám mohly porouchat čtyři věci a tady u toho to bude jedna,“ doplňuje přednosta lanovky.

Nově se bude i komunikovat mezi dolní a horní stanicí dráhy. „Doteď tady fungoval přenos telefonního signálu do kabiny vedený po lanu. Teď se to nahradí bezdrátovým přenosem. Půjde o princip vysílačky,“ prozrazuje Štěpán.

Nejbližší lanovka vyjede až na konci dubna

Podobnou delší odstávkou lanovka prošla v roce 1993. Tehdy byla mimo provoz téměř tři měsíce. V té době sem dráhy umístily řídící automat, který funguje dodnes, ale nahradí ho novým.

„Delší odstávky byly i v letech, kdy se popouštěla nosná lana. To bylo naposledy v roce 1997. V roce 2011 se zase vyměňovala nosná lana a odstávka trvala po dobu šesti týdnů,“ odhaluje Vladimír Štěpán.

Cestující toho však po rekonstrukci mnoho nepoznají. I rychlost lanovky zůstane stejná. Nyní jezdí rychlostí 10 metrů za sekundu, což je 36 kilometrů za hodinu.

Návštěvníci libereckého magnetu si ale budou muset dát do těla. Anebo se alespoň přiblížit k vrcholu díky sedačkové lanovce na Skalku. „Po dohodě s Českými dráhami rozšiřujeme její provoz, a to o svátcích a pak také v květnu a červnu. Momentálně má ovšem pravidelnou jarní odstávku a v plném provozu bude opět 19. dubna,“ říká manažerka Ski areálu na Ještědu Renata Balašová. Od lanovky ale musí lidé ještě přibližně dvacet minut ujít do cíle.