Na Ještědu se zlobí, lanovka i hotel budou ve středu bez proudu

Přednostu lanovky Vladimíra Štěpána mrzí, že energetici odstávku nenaplánovali alespoň o týden později, kdy už bude po letních prázdninách. A ideálně na pondělí, kdy lanovka jezdí jen odpoledne.

„Je to v plné sezoně, kdy denně míváme tři tisíce přepravených lidí. Lidi se týden před prázdninami snaží ještě něco stihnout a ve středu budou mít smůlu. Navíc samozřejmě přicházíme o tržby. Kdyby to udělali o týden později, tak bude frekvence lidí poloviční,“ uvedl Štěpán.

Přednosta lanovky očekává nepříjemnosti

Přestože provozovatelé lanovky dali informaci o tom, že ve středu nepojedou, na oficiální web Českých drah, Štěpán se obává toho, že se ve středu stanou terčem nadávek a budou čelit vyhroceným situacím.

„Čekáme nepříjemnosti. Spousta lidí to nebude vědět, protože sledují weby, které se tváří jako oficiální stránky lanovky, kde ta informace není a nebude,“ poznamenal Štěpán.

Zatímco na webu www.cd.cz zpráva o středečním zastaveném provozu visí, například na stránkách www.lanovka-jested.cz nebyla o odstávce ani zmínka.

„Informaci o odstávce jsme zatím neměli ani oficiálně, ani zprostředkovaně. Jsem ráda, že to teď vím. Začneme na to návštěvníky upozorňovat. Na lanovku na Ještěd se ptají hodně,“ řekla v pondělí pracovnice Městského informačního centra v Liberci.

Zavřená bude i restaurace

Za špatně načasovanou považuje odstávku také provozovatel horského hotelu na Ještědu Petr Šmaus.

„Není to dobrá zpráva, že je to v hlavní sezoně. Zavřená bude restaurace a vysvětlit to budeme muset i ubytovaným hostům,“ uvedl. Když bude přát počasí, v provozu by měl být alespoň bufet Rohanka.

Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové není možné vyhovět všem zákazníkům. „Jako energetici asi více než jiní chápeme potíže, které zákazníkům v důsledku přerušení dodávky elektřiny vznikají. Ohlížíme se při plánech i na očekávané akce v regionu, jako jsou slavnosti, poutě. Ale vyjít vstříc všem nejde,“ zmínila Holingerová.

Podle ní se ČEZ snaží vždy plánovat odstávky tak, aby se časy co nejvíce zkracovaly. „A zároveň se provádělo co nejvíce činností na distribučním zařízení, aby nedocházelo k opětovným odstávkám ve stejné lokalitě,“ dodala mluvčí.

Vysílači dodá proud generátor

Vysílače Českých Radiokomunikací se výpadek elektřiny nedotkne, mají pro něj záložní generátor. Odstávka pro Horní Hanychov, kam Ještěd patří, bude ve středu od 7.00 do maximálně 17.00.

„Důvodem je plánovaná investiční akce, která zajistí zkvalitnění dodávek a spolehlivosti elektřiny do této lokality a pro Ještěd. Konkrétně zde budeme doplňovat a zapojovat kabely vedení vysokého napětí v kobkách,“ nastínila mluvčí ČEZ Holingerová.

Dále podle ní energetici doplní snímače proudu, zkontrolují zapojení stávajících kabelů. Instalují a zprovozní také dálkové ovládání. To podle Holingerové zkrátí čas v případě obnovování dodávek elektřiny po poruchách.