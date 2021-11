Lanovkou na Ještěd se svezu první, bude bezpečnější, slíbil šéf drah

„ Až lanovku zprovozníme, tak vás můžu ujistit, že já budu první cestující, který do ní nastoupí,“ zmínil Bednárik.

Proč jste osobně dorazil do Liberce? A proč až nyní?

Přijel jsem projevit úctu a respekt při rozlučce s kolegou, který přišel o život. Dřív to bohužel nešlo, protože jsem byl covid pozitivní a byl jsem v karanténě, jinak bych přijel dřív. Zároveň mám jednání s jedenácti kolegy od lanovky, abych je ujistil, že nepřijdou o práci. Rád bych jim vysvětlil, kam budou zařazeni, než se vyřeší, jak osadit další bezpečnostní prvky na lanovku, aby byla bezpečnější.

S lanovkou tedy do budoucna počítáte? Objevují se názory lidí, kteří říkají, že už do ní nikdo nevstoupí.

V úterý po nehodě jsem zadal úkoly představenstvu a podřízeným, aby analyzovali a připravili materiály, kolik to bude stát. A co a jak se dá udělat. Následně to budeme projednávat. Je předpoklad, že se rozhodneme dřív, než dojde k závěrům Drážní inspekce či orgánů činných v trestním řízení a všech dalších expertů.



Takže my budeme mít do té doby jasno, zda musíme investovat dalších 20 milionů nebo jakoukoliv jinou částku, aby ta lanovka byla funkční. Samozřejmě důležité budou i další ukazatele, jako je třeba návratnost. Každá investice se ale u nás schvaluje. Doufám, že do roka a do dne bude jasno.



To je váš odhad, nebo to je čistě fráze?

To je můj odhad. Určitě se nedá počítat s tím, že stihneme zimní sezonu na Ještědu. Neumím si představit, že by to té lanovky někdo nastoupil, pokud by nedošlo k nějakým novým bezpečnostním prvkům. Až lanovku zprovozníme, tak vás můžu ujistit, že já budu první cestující, který do ní nastoupí, abych veřejnosti ukázal, že samy České dráhy důvěřují tomu, co dělají.

V jaké fázi je vyšetřování?

Zatím se všechny dokumenty, revizní zprávy a podklady k prověrkám prověřují experti. Nevím, kdy budou expertizy hotové a kdy budou nějaké závěry. Ale myslím si, že všechny důkazy jsou zajištěné. Taky nevím o tom, že by někdo z Českých drah už podával vysvětlení nebo byl předvolán na nějakou výpověď, svědectví nebo výslech. I o tom chci diskutovat s kolegy, za kterými jsem dnes přijel.

Co s nim tedy po dobu, než se lanovka opraví, bude?

Jedná se o strojníky, průvodčí a pokladní. Potřebujeme pomoc v depu Liberec. Co se týká průvodčích a pokladních, jde o administrativní práci. Co se týče strojníků, tak pro ně se práce v depu najde jednoduše. Dohodli jsme se i s dopravci, kteří nás nahrazují na některých linkách v Libereckém kraji, že jim budeme poskytovat servis a zázemí, takže práce tu zůstává.