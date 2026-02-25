Podepsáno. Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou

Liberecký kraj dnes podepsal smlouvu o koupi hotelu a vysílače Ještěd. Za budovu kraj Českým Radiokomunikacím (ČRa) zaplatí 181 milionů korun, další téměř tři miliony korun přidá za mobiliář, vybavení a příslušenství a odkoupí také zbylé množství lehkých topných olejů v nádrži na pozemku.
Zhruba 30 procent budovy budou ČRa dál užívat. Ročně mají za takzvanou služebnost platit včetně DPH zhruba 3,5 milionu korun.

ČRa budou dál využívat vysílací sál, kanceláře a prostor pro umístění technologie. Služebnost se bude od roku 2028 každoročně valorizovat podle inflace, maximálně se ale může zvýšit o pět procent. Změní se také po rekonstrukci Ještědu na základě nového znaleckého posudku.

Budova obnovu nutně potřebuje, posudek z roku 2019 ji odhadl na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou chystá Liberec.

Vysílač Ještěd je součástí kritické infrastruktury. Se změnou vlastníka se podle hejtmana Martina Půty pro vysílací a telekomunikační služby ani návštěvníky hotelu a vysílače nic nezmění.

„Viditelné kroky se začnou odehrávat až ve chvíli, kdy budeme mít vyprojektovanou rekonstrukci a začneme plánovat harmonogram, jak se bude objekt opravovat. Jinak se bude běžně provozovat v režimu, na který jsou návštěvníci a obdivovatelé zvyklí,“ ujistil hejtman. Samotnou rekonstrukci by vedení kraje rádo zahájilo ještě před koncem volebního období, tedy do podzimu 2028.

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Horský hotel a vysílač Ještěd je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.

ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Ještěd nabídly ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá, smlouvu ale musí znovu posoudit.

Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také Liberci, který však odkoupení budovy odmítl.

O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).

