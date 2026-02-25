Podepsáno. Ještěd patří kraji, radiokomunikace v něm zůstanou

Zhruba 30 procent budovy budou ČRa dál užívat. Ročně mají za takzvanou služebnost platit včetně DPH zhruba 3,5 milionu korun.
ČRa budou dál využívat vysílací sál, kanceláře a prostor pro umístění technologie. Služebnost se bude od roku 2028 každoročně valorizovat podle inflace, maximálně se ale může zvýšit o pět procent. Změní se také po rekonstrukci Ještědu na základě nového znaleckého posudku.
Budova obnovu nutně potřebuje, posudek z roku 2019 ji odhadl na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou chystá Liberec.
Vysílač Ještěd je součástí kritické infrastruktury. Se změnou vlastníka se podle hejtmana Martina Půty pro vysílací a telekomunikační služby ani návštěvníky hotelu a vysílače nic nezmění.
„Viditelné kroky se začnou odehrávat až ve chvíli, kdy budeme mít vyprojektovanou rekonstrukci a začneme plánovat harmonogram, jak se bude objekt opravovat. Jinak se bude běžně provozovat v režimu, na který jsou návštěvníci a obdivovatelé zvyklí,“ ujistil hejtman. Samotnou rekonstrukci by vedení kraje rádo zahájilo ještě před koncem volebního období, tedy do podzimu 2028.
Horský hotel a vysílač Ještěd je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.
ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Ještěd nabídly ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá, smlouvu ale musí znovu posoudit.
Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou, o jeho odkoupení jednal Liberecký kraj už v roce 2008, kdy stála v jeho čele koalice vedená ODS. ČRa tehdy budovu nabídly nejen kraji, ale také Liberci, který však odkoupení budovy odmítl.
O rok později nová krajská reprezentace v čele s ČSSD jednání zastavila s tím, že na nákup nejsou peníze a připravených 100 milionů využije na předfinancování rekonstrukcí krajských silnic, jež získaly dotace z Regionálního operačního programu (ROP).