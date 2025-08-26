Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste

Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun hlasovalo 34 z 43 přítomných zastupitelů.
Cena není kompletní, aktuálně se podle hejtmana Martina Půty pracuje ještě na ocenění movitého majetku. Kupní smlouvu by měli zastupitelé schvalovat nejpozději v listopadu.

O odkoupení budovy, která je od roku 2006 národní kulturní památkou, jednají obě strany déle než rok.

„Věřím, že kupní smlouvu budeme schopni projednat v listopadu a v prosinci z peněz, které postupně šetříme v letošním roce, uhradit kupní cenu,“ doplnil hejtman.

Radiokomunikace budou platit nájem

ČRa mají ročně platit za užívání vysílacího sálu, kanceláří a prostor pro umístění technologie takzvanou služebnost zhruba 3,5 milionu korun včetně DPH. Budova potřebuje rekonstrukci odhadovanou nejméně na 400 milionů korun.

Se zaplacením Ještědu ještě letos by podle Půty neměl mít Liberecký kraj problém, za prvních osm měsíců letošního roku jsou podle něj příjmy kraje zhruba o 170 milionů korun vyšší, než počítal krajský rozpočet na letošní rok. V rozpočtu má navíc kraj připraveno 25 milionů korun, původně totiž vedení kraje počítalo s rozložením ceny do splátek. Zaplatit celou částku najednou bude ale podle hejtmana pro kraj výhodnější.

Cenu Ještědu stanovili auditoři společnosti Deloitte Advisory výnosovou metodou. Cena obvyklá vyžaduje podle nich stanovení ceny porovnáním, Ještěd je ale natolik unikátním objektem, že běžným porovnáním cenu stanovit nelze. Není ho s čím srovnávat.

Smlouva počítá se zvyšováním ceny za služebnost pro ČRa o inflaci, maximálně ale o pět procent. Po rekonstrukci budovy vznikne podle hejtmana nové ocenění služebnosti na základě investic do prostor hotelu, restaurace a vysílače.

Opozice návrh kritizuje

Výhrady měli k parametrům koupě zejména zastupitelé opozičního ANO, z nichž někteří se při hlasování zdrželi. Podle Davida Pražáka (ANO) má stavba desítky závad, které budou do budoucna velkým problémem, jako je zdroj vody a inženýrské sítě na cizích pozemcích nebo třeba nejasné vedení kanalizace. „Nevím, kam se tak spěchá, ať se to nejdřív vyřeší, a pak ať se to koupí klidně za vyšší cenu,“ řekl.

Množství problémů připustil i předseda finančního výboru zastupitelstva Tomáš Hocke (Starostové pro Liberecký kraj), přesto doporučil koupi.

Josef Chuchlík (ANO) dokonce navrhoval stažení materiálu z jednání zastupitelstva. „Tak špatně postavený návrh v neprospěch kraje jsem dlouho nečetl,“ řekl. Kritizoval zejména nastavení služebnosti, kde jsou podmínky ve prospěch budoucího nájemce, a že do katastru nemovitostí bude služebnost zanesena ještě před prodejem. Kritizoval také třeba, že bez souhlasu ČRa nebude možné nic postavit v okruhu 500 metrů, což může Liberci zkomplikovat plánovanou stavbu nové kabinové lanovky.

Jako přistávající UFO. Liberec ukázal, jak bude vypadat nová lanovka na Ještěd

Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století.

ČRa jsou vlastníkem hotelu a vysílače od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. ČRa loni nabídly Ještěd ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá.

23. února 2024

Před 100 lety

