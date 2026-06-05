Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd i s unikátním nábytkem

Autor: ,
  11:11
Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od Českých radiokomunikací (ČRa) i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar, uvedla mluvčí kraje Pavla Sýkorová.
Horský hotel a vysílač na Ještědu

Horský hotel a vysílač na Ještědu | foto: Jan Pešek, MF DNES

Silueta Ještědu je snadno rozpoznatelná ze všech stran.
Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)
Ještěd
ilustrační snímek
43 fotografií

Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun, asi 30 procent budovy budou ČRa dál užívat, ročně za to zaplatí kolem 3,5 milionu korun.

Hotel a vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberce a celého kraje, slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou 20. století. ČRa vlastnily hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Smlouvu o odkoupení podepsaly ČRa a Liberecký kraj 25. února.

„Převzetím Ještědu otevíráme novou kapitolu v péči o jednu z nejvýznamnějších staveb České republiky. Vedle samotné budovy získáváme také původní mobiliář mimořádné hodnoty, který je neodmyslitelně spojený s výjimečnou architekturou Ještědu. Naším cílem je vrátit této národní kulturní památce její osobité kouzlo,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecký kraj chce budovu zapsat na seznam památek UNESCO.

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Unikátní stavba ale potřebuje po půl století provozu zásadní rekonstrukci, posudek z roku 2019 odhadl náklady na 400 milionů korun. Skutečné náklady ale podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a pak veřejná soutěž na dodavatele. Práce by měly jít souběžně s výstavbou nové lanovky na Ještěd, kterou připravuje město Liberec.

Liberecký hejtman chce o financování rekonstrukce jednat s vládou. „Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří podobně jako třeba podporuje záchranu pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na ministerstvu pro místní rozvoj,“ řekl Půta.

Pokud to bude nutné, je ale podle něj kraj schopen nákladný projekt financovat i bez dotací. „Každý rok investujeme z rozpočtu kraje skoro dvě miliardy korun, není to tedy věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce,“ dodal.

23. února 2024

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu

Jedním z otevřených domů bude i historická stavba v Prysku, jejíž nejstarší...

Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je...

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

Pnutí na gymnáziu po vyhazovu učitele. Další dali výpověď, studenti protestují

Premium
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se v úterý veřejně loučili s jedním ze svých učitelů, který na začátku dubna dostal výpověď. Na protestní akci vystoupili zástupci studentů i učitelů,...

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

Souboj ve Hře o trůny jsme trénovali týdny, říká slavný silák. V Liberci se pokusí o rekord

Premium
Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Bývá označován za nejsilnějšího muže planety všech dob. Proslavil se rolí Hory v seriálu Hra o trůny. Další film, kde bude opět napínat svaly, právě míří do kin. Ještě předtím se ale legendární...

Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd i s unikátním nábytkem

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od Českých radiokomunikací (ČRa) i s unikátním nábytkem, který navrhl...

5. června 2026  11:11

Liberecký stadion na prodej? Majitel Slovanu zvažuje jeho odkup od města

HLAVNÍ TRIBUNA. Pohled z vrcholu Hlavní tribuny na hrací plochu. Uprostřed...

Plány na převod stadionu U Nisy z majetku města na Slovan Liberec dostávají jasnější obrysy. Už brzy by se tento bod měl dostat na program jednání zastupitelstva. O tom, že prvoligový Slovan jedná s...

5. června 2026  9:52

Oblíbený hudební klub míří před soud, nevyřešil spor s Turnovem o toalety

Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.

O budoucnosti hudebního klubu Refresh v Turnově bude rozhodovat soud. Jeho provozovateli Pavlu Fuchsovi se totiž nepodařilo najít s městem společné mimosoudní řešení sporu o některé prostory...

4. června 2026  16:33

Vodicí psi změří síly v Liberci, prověří je i autobus plný obřích plyšáků

Organizátor Roman Vaněk s manželkou

Vodicí psi pro nevidomé změří své síly na mistrovství České republiky, které už tradičně hostí Liberec. Letošního jubilejního desátého ročníku se v Liebiegově paláci a jeho okolí zúčastní tuto sobotu...

4. června 2026  11:26

Místo lyžařů živé sekačky. Sjezdovku na Ještědu spásá stádo ovcí

Sjezdovku na Ještědu spásá desítka ovcí. (3. června 2026)

Deset ovcí plemene Skudde spásá od středy sjezdovku Nová Skalka na Ještědu. Pastva by měla být podle Městských lesů Liberec šetrnější než pomocí mechanických sekaček. Na zimu se ovce vrátí na...

3. června 2026  17:22

Mladistvý lupič útočil na ženy kvůli penězům, soud ho poslal do vazby

ilustrační snímek

Okresní soud v Děčíně poslal ve středu do vazby mladistvého, který je podezřelý ze tří loupežných přepadení žen v České Lípě. Dvě ženy napadl během jediné noci na přelomu května a června, další...

3. června 2026  16:44

Silnice v Českém ráji má zmanipulovanou studii, tvrdí analytik. Bude rychlejší, říká kraj

Premium
Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází...

3. června 2026

Bauer se chystá na cyklomaraton. Ale natrénováno nemám, přiznává bývalý lyžař

Lukáš Bauer v Novém Městě na Moravě při závodu Světového poháru v běžeckém...

Na start vyhlášeného cyklomaratonu Malevil Cup v Lužických horách se letos postaví i bývalý elitní světový běžec na lyžích Lukáš Bauer. Na královské stokilometrové trati změří síly i se svým synem...

3. června 2026  9:08

Deset let řehole, ale už se cítíme jako farmáři, říká majitel biofarmy

Podle Martina Kynského byla jedna z nejtěžších věcí naučit se s krávami...

Na začátku toho o farmaření moc nevěděli. Martin Kynský se svojí partnerkou Ilonou Kodýmovou budovali farmu téměř od základů. Dnes biofarma Vojtěška u Malé Skály připomíná hospodářství v rakouských...

2. června 2026  16:09

Pnutí na gymnáziu po vyhazovu učitele. Další dali výpověď, studenti protestují

Premium
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se v úterý veřejně loučili s jedním ze svých učitelů, který na začátku dubna dostal výpověď. Na protestní akci vystoupili zástupci studentů i učitelů,...

2. června 2026  13:55,  aktualizováno  14:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:16

Dlouhý a nepraktický název mizí. Z kulturního centra budou Liďáky

Liberecká zoo převzala 120 let starý objekt v roce 2011. Od té doby zde...

Hudební a kulturní centrum Lidové sady přijme označení Liďáky, pod nímž ho zná většina Liberečanů. Oficiální název je pro běžnou komunikaci dlouhý a nepraktický, zdůvodňuje krok Zoologická zahrada...

1. června 2026  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.