Na Ještědu začali vyrábět technický sníh, skiareál zahájí sezonu 13. prosince

  9:56
První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. Systém, který umožňuje jeho výrobu i za teplot nad bodem mrazu, spustil provozovatel městského střediska v pondělí.
Oficiální zahájení sezony Ještěd plánuje na 13. prosince. | foto: Skiareál Ještěd

Ředitel areálu Radek Chalupa v úterý řekl, že sezonu chtějí zahájit za dva měsíce. Od středy začne technický sníh vyrábět i největší zimní středisko v Libereckém kraji, které je v krkonošské Rokytnici nad Jizerou.

Zhruba o měsíc dříve než ostatní skiareály v kraji spouští Ještěd část zasněžovacího systému už od roku 2021. Je to kvůli tomu, aby měl dostatek sněhu pro spodní část páteřní sjezdovky Nová Skalka, kde bývá v areálu nejtepleji a v minulosti měl provozovatel střediska problém udržet tuto část sjezdovky v zimě sjízdnou.

První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. (13. října 2025)

„Začali jsme v pondělí dělat sníh pro dojezd,“ uvedl v úterý Chalupa. Když jsou optimální podmínky, jsou podle něj schopni denně vyrobit až 100 metrů krychlových technického sněhu.

Oficiální zahájení sezony Ještěd plánuje na 13. prosince. „Když budou podmínky příznivé a podaří se nám sjezdovku zasněžit dříve, tak začneme dřív,“ dodal Chalupa.

Skiareál Ještěd začal zasněžovat, teplému počasí a protestům lidí navzdory

Skiareál na Ještědu má dvě zařízení s technologií, jež umožňují výrobu sněhu při teplotách až do 15 stupňů Celsia. Středisko v krkonošské Rokytnici si před minulou zimou pořídilo tři taková zařízení, letos je poprvé spustí během středy.

„Na zpevněné ploše si budeme dělat deponii a rozhrneme až před zahájením provozu,“ řekl ředitel rokytnického skiareálu Filip Braun. Také v Rokytnici potřebují tento sníh hlavně pro místa, která v zimě odtávají nejrychleji.

Výrobníky sněhu při plusových teplotách mají v kraji ještě ve skiareálu v krkonošském Harrachově, tam je ale zatím spouštět nebudou. „V říjnu s tím nepočítáme. Až někdy v listopadu podle klimatických podmínek,“ uvedl zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek.

