Jak vypadá současné zasněžení? Vydrží sezona?
Páteřní sjezdovku Nová Skalka máme nějakým způsobem vysněženou. Snažíme se ji mít v podstatě zasněženou na co nejvyšší míru, aby nás období, kdy se případně oteplí, extrémně nezasáhlo. Sjezdovku tak přesněžujeme zhruba na 240 až 250 procent. Je to množství sněhu, které se snažíme vyrobit co možná nejdříve, jakmile nám to příroda dovolí. A pokud nás nezastihne zásadní vodopád, měli bychom vydržet.
Jsme v podstatě jediné středisko, kam člověk může dojet tramvají. Dostupnost je naše výhoda, ale zároveň i nevýhoda.