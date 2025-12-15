Hlavní sjezdovku musíme přesněžovat na 250 procent, prozrazuje šéf skiareálu na Ještědu

Ředitel Skiareálu Ještěd Radek Chalupa | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Eliška Marinská
  15:00
Sezona na Ještědu je i přes nezvykle vysoké teploty v plném proudu. Podle ředitele Skiareálu Ještěd Radka Chalupy výrazně přesněžují hlavní sjezdovku Nová Skalka, aby areál ustál oteplení a nepředvídatelné počasí. Do budoucna by chtěl modernizovat stávající sjezdovky a rozšířit i možnosti pro letní sezonu.

Jak vypadá současné zasněžení? Vydrží sezona?
Páteřní sjezdovku Nová Skalka máme nějakým způsobem vysněženou. Snažíme se ji mít v podstatě zasněženou na co nejvyšší míru, aby nás období, kdy se případně oteplí, extrémně nezasáhlo. Sjezdovku tak přesněžujeme zhruba na 240 až 250 procent. Je to množství sněhu, které se snažíme vyrobit co možná nejdříve, jakmile nám to příroda dovolí. A pokud nás nezastihne zásadní vodopád, měli bychom vydržet.

Jsme v podstatě jediné středisko, kam člověk může dojet tramvají. Dostupnost je naše výhoda, ale zároveň i nevýhoda.

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis

Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro...

Prezident Petr Pavel přijel s manželkou Evou na dvoudenní návštěvu Libereckého kraje. První zastávka byla na Technické univerzitě, kde se hlava státu setkala s odborníky přes nanomateriály. Před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý

Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na závěr podzimní části Chance Ligy porazili třetí Jablonec 4:3 a zůstávají neporažení. Na výhru se ale pořádně nadřeli. V utkání 19. kola čtyřikrát vedli, soupeř však ve třech...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

K požáru dvoupodlažního domu u přehrady Harcov vyjížděli v sobotu v noci hasiči z Liberce. Oheň se podařilo poměrně rychle zlikvidoval, v objektu nikdo nebyl. Škodu hasiči předběžně odhadli na milion...

14. prosince 2025  10:06

V Česku jsou vyšší nájmy, trhovci tak jezdí před Vánoci i do Žitavy

Adventní Žitava láká v těchto dnech české návštěvníky i prodejce.

Německé vánoční koledy, vůně bratwurstu a o pár metrů dál nabídka českých knedlíků či trdelník. Na adventní trhy asi půl hodiny od Liberce, v německé Žitavě, přijíždí i několik českých prodejců....

14. prosince 2025  8:02

Dvě podobné situace, ale penaltu kopala jen Slavia. Kozel kritizoval metr sudího

Jablonecký trenér Luboš Kozel během zápasu na Slavii.

Prakticky celý zápas horlivě diskutoval se čtvrtým rozhodčím a probíral s ním každý byť jen trochu sporný moment. „Myslím, že to postupně kumulovalo. Hlavní sudí nastaví nějaký metr a když Chorý...

13. prosince 2025  21:34

Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý

Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na závěr podzimní části Chance Ligy porazili třetí Jablonec 4:3 a zůstávají neporažení. Na výhru se ale pořádně nadřeli. V utkání 19. kola čtyřikrát vedli, soupeř však ve třech...

13. prosince 2025  17:03,  aktualizováno  21:32

Opravená konírna láká na trhy, zákupský zámek očekává až tisíce návštěvníků

Opravená barokní konírna v Zákupech

Opravená barokní konírna na zámku v Zákupech hostí o víkendu adventní trhy. Kastelán očekává až deset tisíc návštěvníků. S parkováním pomůže město, na dopravu dohlédne městská policie.

13. prosince 2025  7:12

Zvítězí zlo nad dobrem? Divadlo v Liberci uvede napínavý thriller Tosca

Šaldovo divadlo nastudovalo Toscu, jednu z nejhranějších světových oper.

Spolu s Bizetovou Carmen a Verdiho La traviatou se řadí mezi nejhranější opery světového repertoáru. Šaldovo divadlo v Liberci nastudovalo Toscu, kterou složil Giacomo Puccini.

12. prosince 2025  16:27

Při požáru domu v České Lípě zemřel člověk, příčinu smrti určí pitva

ilustrační snímek

Při požáru přístavby k rodinnému domu v Manušicích v České Lípě zemřel ve čtvrtek člověk, který v tomto domě bydlel. Okolnosti jeho úmrtí vyšetřuje policie. Příčinu smrti by měla určit nařízená...

12. prosince 2025  10:13

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

12. prosince 2025  10:05

Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Například o sociálních sítích a přístupu dětí k nim mluvil prezident Petr Pavel se studenty v průběhu druhého dne své návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se...

11. prosince 2025  6:27,  aktualizováno  17:19

