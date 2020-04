Polekaní Severočeši se báli, že jim padá střecha. Za třesk mohly gripeny

Hlasitý zvuk zaznamenali lidé na všech místech Libereckého kraje.

„Včera večer si celá vesnice vylezla zkontrolovat půdu a obešla barák. My mysleli, že nám padá střecha a nebo že nám auto narazilo do baráku. Celý dům se nám oklepal. Volám mámě, která bydlí na druhé straně vesnice, že nám asi padá barák. Nikdo nevěděl co se děje,“ uvedla na Facebooku Eva Line.

Objevily se dokonce teorie, že někde dopadl meteorit. „Jedno z možných vysvětlení by mohl být rozpad meteoritu v okolí Rovenska. Vysvětlilo by to mohutnou tlakovou vlnu i následný zápach po síře. Pokud se nemýlím, tak tlaková vlna měla směr zhruba od Trosek na Kozákov. Pokud máte nějaké informace nebo jste našli zvláštní zaoblený černý kámen, tak mi prosím napište,“ vyzval na sociálních sítích Tomáš Malý.

Vysvětlení záhadné detonace přišlo až den poté. Poskytla ji 21. základna taktického letectva v Čáslavi, která má na starost v rámci NATO ochranu vzdušného prostoru České republiky.

„Včera ve večerních hodinách probíhal v severních Čechách výcvik tří letounů JAS-39 Gripen, v rámci výcviku pilotů byly prováděny i nadzvukové lety,“ uvedla na vysvětlenou armáda.

Letoun, který dosáhne rychlosti zvuku, způsobí takzvaný aerodynamický nebo též sonický třesk. Třesk pak „putuje“ s letadlem, a tak může na různá místa na zemi dorazit v rozdílný čas. Stejný aerodynamický třesk následuje i po explozi výbušnin.

Tento akustický jev je velmi hlasitý, a proto letadla nadzvukových rychlostí dosahují ve výšce alespoň 11 kilometrů nad zemí. To bylo podle leteckých sil dodrženo i teď.

„Nadzvukové lety probíhají nad minimální stanovenou výškou, ta je 11 kilometrů. Při specifických atmosférických podmínkách, jako je síla, směr větru, vyšší vlhkost vzduchu, se může zdát tento sonický třesk mnohem hlasitější pro lidi na zemi. Všechny bezpečnostní předpisy a nařízení však byly dodrženy,“ napsali letci z čáslavské 21. základna taktického letectva.

„Za případné komplikace v souvislosti s provozem letecké techniky se omlouváme,“ uvedli.