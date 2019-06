Senátor Zeman podpořil Trikoloru. Máme podobný postoj k migrantům, říká

„Bylo to popřání k narození nové politické strany, aby se jí dařilo. Václava Klause mladšího znám ještě před jeho vstupem do politiky. Takže jsem mu popřál, jako by se mu narodilo dítě. Popřál jsem mu, aby se mu dařilo a aby oslovil své potenciální voliče,“ vysvětlil svůj krok Jaroslav Zeman, senátor, starosta Albrechtic v Jizerských horách a majitel firmy Detoa na hračky.

Soudí, že nové hnutí osloví jak voliče ODS, tak SPD i ANO. Odmítl ale, že by koketoval s myšlenkou na vstup do Klausova hnutí.

„Myslím, že už nikdy nebudu nikam vstupovat. Když ale chcete v Praze udělat něco pro své voliče, musíte komunikovat i s jinými stranami. Nemá cenu se uzavírat a říkat, že jedna parta jsou ti svatí a ostatní lumpové,“ je přesvědčen Zeman. Šéf ODS Petr Fiala vyčetl Václavu Klausovi mladšímu před jeho vyloučením, že svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno strany.

Mimo jiné mu měl za zlé, že otevřeně podporuje vystoupení České republiky z Evropské unie nebo to, že zpochybňuje účast vojáků Armády České republiky ve vojenských misích.

„Pokud chce Evropská unie přežít, musí se radikálně změnit.“

Jaroslav Zeman na některá témata nahlíží podobně. Klausovu stranu ale nevnímá jako xenofobní či populistickou. „Nemyslím, že by se problémy v Evropské unii musely radikálně řešit vystoupením. Ale jsem přesvědčený o tom, že pokud chce Evropská unie přežít, musí se radikálně změnit,“ uvedl Jaroslav Zeman.

Sdílí i názor Václava Klause mladšího, že rodina je základ státu. „Nemyslím, že táta s tátou mohou vychovávat dítě. Máme podobný i postoj k migrantům. Ano, pomozme v Africe, ale nedělejme z toho v Evropě guláš,“ soudí Jaroslav Zeman.

„Mě zdravice pana Zemana novému hnutí v tuto chvíli vůbec nepřekvapuje. Přijde mi to z jeho pohledu jako logický krok. Jaroslav Zeman vždycky patřil k příznivcům pana Klause. Myslím, že tento směr odpovídá i dlouhodobému vyjadřování pana Zemana,“ domnívá se místopředseda regionálního sdružení ODS Petr Židek.

„Nemyslím, že by postoj Jaroslava Zemana mohl ODS poškodit. Všichni zaznamenali, že má pozastavené členství,“ doplnil Židek. V senátním klubu ODS Jaroslav Zeman zůstává.

Zemanovi došla trpělivost loni na podzim po senátních volbách, kdy úspěšně obhájil své křeslo v horní komoře Parlamentu České republiky. Paradoxně jej ranilo, když se před volbami navzdory domluvě nestal společným koaličním kandidátem ODS a Starostů. Manažer ODS v Libereckém kraji Vladimír Kordač nakonec uvedl Zemana pro senátní volby jen jako kandidáta občanských demokratů.

„Před Starosty jsem si připadal jako někdo, kdo na ně udělal podraz,“ vysvětlil před časem Zeman.

Vladimír Kordač uvedl, že se jednalo o selhání domluvy mezi republikovou a krajskou ODS, nikoliv o úmysl. „Nebylo to dobře prokomunikované ze všech stran. Ani Jarda neřekl dostatečně jasně, na čem se domluvil se Starosty,“ komentoval nedávno Kordač.