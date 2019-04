Na zdravou prostatu sex jednou až třikrát týdně, říká uznávaný urolog

Přes dvacet let se s mezinárodními týmy podílí na nejrůznějších klinických studiích. Některé z nich možná povedou k vývoji preparátu, který významně zlepší léčbu rakoviny prostaty. Tedy choroby, která je v Česku nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů.

Nedávno však úspěšnou kariéru primáře urologie jablonecké nemocnice Jaroslava Všetičky opředl stín. Jeho jméno se objevilo vedle několika lékařů, kteří stanou před soudem kvůli údajnému přijímání úplatků. Údajně měli přednostně předepisovat léky vyráběné nebo distribuované určitými farmaceutickými firmami.

„Čeká mě snaha vysvětlit, že nešlo o nic špatného, o nic trestného. Za svoji praxi jsem pomohl tisícům lidí a po této kauze, jako kdyby se to mělo mávnutím proutku všechno smazat,“ svěřuje se Všetička.

Obžaloba tvrdí, že jste od farmaceutických společností bral úplatky. Za to jste na oplátku měl předepisovat jejich léky. Minulý týden jste mi sdělil, že rozhodně o úplatky nešlo, ale že to byly sponzorské příspěvky třeba na odborné semináře. Můžete to trochu rozvést? A cítíte se vinen?

Je to událost, která je z relativně vzdálené minulosti. Doba sedm, deset let zpátky. Je to pro mě celé nepříjemné a jsem z toho opravdu nešťastný. Nyní probíhá dořešení další větve této kauzy, v níž se lékaři hromadně doznávají pod tlakem různých médií, kde jde často o polopravdu a je to vytržené z kontextu. Psychicky mě to deptá a trápí, ale necítím žádnou vinu. Žádný z lékařů nevěřil, že by to mohlo celé přejít v to, co to přešlo. Nikdo z kolegů zainteresovaných v této kauze to nemohl považovat za úplatky, to ani nešlo. Nikdo nebyl motivován nějakým obohacením a osobním prospěchem, stejně tak nevěřím tomu, že by někdo z nás poškodil pacienta nebo pojišťovnu. V té době neexistovaly žádné možnosti, jak získat sponzorské peníze třeba na výzkum či klinické studie. Provádět výzkumnou činnost na neklinickém pracovišti je poměrně náročné a bývá spojeno s nemalými náklady na cestování, náklady na konkurzní řízení, a to vám nikdo dopředu nezafinancuje.

Takže bez takovýchto peněz byste se třeba nemohl podílet na výzkumné činnosti. Na čem jste v tomto směru pracoval nebo pracujete?

Přes dvacet let provádíme výzkumy a klinické studie ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Teď se třeba podílíme na druhé fázi studie jedné irské společnosti, jejímž cílem je vývoj nového hormonálního léku na léčbu rakoviny prostaty. Mohl by výrazně prodloužit délku života pacientů, zastavit či zpomalit další šíření metastáz. Předběžné závěry vypadají velmi slibně. Podíleli jsme se i na vývoji protinádorové vakcíny fáze IIa, která by měla pomoci opět zabránit šíření nádoru zejména u pacientů s časným onemocněním rakoviny prostaty.

Podle Národního onkologického registru četnost výskytu rakoviny prostaty na tisíc mužů v české populaci stoupá. To je hrozivé. Čím to je?

Víte, velký podíl na tom má i to, že se zlepšila diagnostika. Lepší je i informovanost obyvatelstva a na vyšší úrovni je i preventivní péče. Dochází k častějšímu záchytu, a tím samozřejmě i k nárůstu té diagnózy. Za další příčiny se považuje špatná životospráva, nadměrné užívání živočišných tuků, nízká fyzická aktivita, obezita a tak dále. Nahrává tomu i přílišná sexuální promiskuita nebo naopak nízká sexuální aktivita. Za normu se považuje mít ejakulaci minimálně jednou až třikrát týdně, podle věkové kategorie.

Pomáhají větší osvětě i akce typu Movember? Nebo si jen muži nechají narůst knírek, ale k vám do ordinace již nezavítají?

Movember určitě pomáhá. Pravidelně se do této akce také zapojujeme. Víte, ti pacienti si to řeknou. Naše nemocnice je pro spádovou oblast spíše menších měst a vesnic, a samozřejmě nejen pro ni, takže máme k sobě blíže než ve velkých městech. Při zavedení úspěšné metodiky léčby existuje lepší informovanost mezi pacienty a je pak větší zájem.

Bavili jsme se předtím o příčinách vzniku rakoviny prostaty. Dočetl jsem se, že nepříznivý vliv na mužské pohlavní orgány může mít i cyklistika. Co je na tom pravdy?

Cyklistika je určitě výborná, zdravá i pro starší populaci, jelikož nepoškozuje tolik klouby, ale je to o nějaké míře. Podle mých informací, které nejsou podloženy relevantním výzkumem, existuje určitá pravděpodobnost, že u mladých cyklistů je větší výskyt rakoviny varlat. Je to tak možná více mediálně vnímáno, jelikož to bylo spojeno se jmény některých slavných jezdců. Ale rozhodně to není tak, že by cyklistika způsobovala rakovinu. Ale existují diagnózy jako zánět prostaty, které opravdu dokážou znepříjemnit život. A tady již hraje roli třeba nevhodné sedlo na kole, ale také kvalita oblečení, použití kalhot s vypolstrováním a podobně. Velký vliv na to má střídání tepla a zimy. Sedět na studeném v určitém věku není dobře, a to nejen u mužů, ale i žen. Vliv na to má i klimatizace nebo vyhřívané sedačky v autě.

Občas nás média „krmí“ také tím, že podle nějakých studií prospívá lidskému tělu sklenka vína či piva. Jak to má urologie s alkoholem?

Například u pacientů, kteří mají hyperaktivní močový měchýř, alkohol paradoxně pomáhá. V noci nemusí po vypití skleničky vstávat na záchod a vyspí se. Jde vždy ale o malé množství. Pivo například doporučujeme u některých pacientů, kteří trpí močovými nebo ledvinovými kameny. Je to močopudný nápoj a má i trochu analgetický efekt. Je pravda, že v odborné literatuře se dá dočíst, že je doporučována sklenka červeného před bílým vínem jako prevence poškození cév a srdečních onemocnění. Je to dobré i proti stresu, ale všeho určitě s mírou.

Pojďme ještě k jedné disciplíně, kterou vaše lékařské odvětví řeší, a to jsou poruchy erekce. Loni například oslavil dvacet let na trhu snad nejznámější lék na tuto dysfunkci – modrá pilulka viagra. Navíc se domnívám, že asi není pro muže úplně jednoduché říci, že má problémy s erekcí. Nebo se mýlím?

Dříve se pacienti styděli daleko více než dneska. Před více jak pěti lety mi moc mužů v ordinaci neřeklo, že má s erekcí problém. Byla to spíše doplňující informace a já se pacienta na to musel aktivně zeptat. Nyní zájem pacientů o řešení problémů s erekcí rozhodně stoupá. A co se týče viagry, vzpomínám si, že její marketing cílil hlavně na velké aglomerace, tedy spíše na bohatou klientelu zejména vzhledem k nastavené cenové politice. Jenže došlo k přesně pravému opaku a největší poptávka byla v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Zájem byl také paradoxně i u mladších ročníků, často na základě zkreslených představ spojených se sledováním pornofilmů. Ve snaze získat předpis nebylo nevšední dokonce i předstírání nemoci. Doba, shánění Sildenafilu, například právě viagry, jako dárku pod stromeček, již je minulostí. S osvětou v populaci podpořenou dalšími vyšetřovacími metodami se daří pacientům opravdu pomoct a ne jen viagrou.