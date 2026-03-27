Rudišův hit ožil v Liberci. Helšuse s Winterbergem pojí svatební hostina

Jan Pešek
  10:03
Román Winterbergova poslední cesta spisovatele Jaroslava Rudiše nastudovalo Šaldovo divadlo v Liberci. V hlavní roli se představí Václav Helšus. Premiéra se uskuteční dnes večer v Malém divadle.
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Inscenace v režii Pavla Kheka, uměleckého šéfa královéhradeckého Klicperova divadla, vznikla na motivy knihy, která se pohybuje na pomezí románu, cestopisu a osobité historické meditace a přenáší na jeviště příběh dvou mužů putujících napříč střední Evropou.

„Winterbergova poslední cesta je jednou z nejlepších evropských knih, které se v posledních letech objevily na knižním trhu. Je to úžasná, mnohovrstevnatá filozofická věc,“ domnívá se dramaturg Jiří Janků.

„Čím déle jsme na tom pracovali, tím víc jsem se do ní zamilovával. Kromě jiného nám, českým čtenářům, dává šanci nahlédnout na naši historii z trošku širšího evropského kontextu,“ pokračuje.

Román vyšel v roce 2019 a rychle se zařadil mezi nejvýraznější středoevropské prózy posledních let. Kniha získala několik literárních cen. Kritika oceňovala její schopnost propojit osobní příběh s dějinami střední Evropy a originální vypravěčský styl založený na rytmizovaném proudu řeči, který připomíná tradici hrabalovského vyprávění.

Román, který se nedá zdramatizovat

„Děkujeme Jaroslavu Rudišovi, že napsal román, který se nedá zdramatizovat a uvést na jeviště. Tedy aspoň ne v plné šíři,“ směje se režisér Khek, který nabídku od libereckého divadla přijal pod jednou podmínkou.

„Pro takovou inscenaci musíte mít toho správného Winterberga. A ve chvíli, kdy se objevilo jméno Václava Helšuse, tak jsem neváhal ani vteřinu. Kdybyste v českém divadle hledali lepšího představitele Winterberga, tak byste ho nenašli.“

RECENZE: Winterbergova poslední cesta je Rudišův expres do temnoty

Pro Helšuse má účinkování ve Winterbergově poslední cestě osobní rovinu. „Rodiče Winterberga měli svatební hostinu ve Zlatém lvu v Liberci. A ve Zlatém lvu jsem měl svatební hostinu i já,“ usmívá se herecká legenda Šaldova divadla.

Liberec se přitom v knize původně vůbec neměl objevit. „Nechtěl jsem se znovu do Liberce vydávat. To město mám sice rád, ale už jsem napsal Grandhotel, dvě povídky, které se odehrávají v Liberci, tak jsem myslel na Jablonec. Ale stejně mě to zase zavedlo do Liberce, k libereckému krematoriu a příběhům, které se tu odehrávají v mlze,“ dodává Jaroslav Rudiš.

Nejčtenější

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

Rudišův hit ožil v Liberci. Helšuse s Winterbergem pojí svatební hostina

Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...

Román Winterbergova poslední cesta spisovatele Jaroslava Rudiše nastudovalo Šaldovo divadlo v Liberci. V hlavní roli se představí Václav Helšus. Premiéra se uskuteční dnes večer v Malém divadle.

27. března 2026  10:03

Plán na největší větrný park Česka zkrachoval, podle obce ČEZ nekomunikuje

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Ralsko na Českolipsku nebude dál jednat o větrném parku, který v oblasti plánuje skupina ČEZ. Na mimořádném jednání o tom v úterý rozhodlo tamní zastupitelstvo. Investor s radnicí nekomunikuje,...

26. března 2026  15:28

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:33

Večírek na závěr sezony? Ne, musím se učit. Voborníková po výhře spěchala domů

Tereza Voborníková po biatlonové exhibici v Jablonci odpovídá novinářům.

Rozdávala úsměvy i autogramy, fotila se s fanoušky. Bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková byla nejsledovanější závodnicí exhibice v Jablonci nad Nisou, která definitivně uzavřela...

26. března 2026  6:04

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Modernizace trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, pro kraj je klíčová

Liberecké vlakové nádraží

Modernizace železniční trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, práce zřejmě nezačnou dřív než po roce 2035. Původní plány přitom předpokládaly, že tou dobou už budou vlaky po nové trase jezdit....

25. března 2026  13:05

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl...

24. března 2026  16:27

Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...

Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř 155 milionů korun. Nová městská část má stát zhruba třetinu.

24. března 2026  11:17

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Most v Zákupech bude čtyři měsíce zavřený, mezi Mimoní a Lípou pojede víc vlaků

Auto skončilo po nehodě na střeše.

Řidiče, kteří jezdí do České Lípy nebo do Mimoně přes Zákupy, čeká brzy změna. Most v blízkosti zákupské čerpací stanice projde rekonstrukcí a od začátku dubna bude kompletně uzavřený. Provizorní...

23. března 2026  16:02

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

