Něco s koncem Rakouska-Uherska zmizelo, říká oceněný spisovatel Rudiš

Spisovatel Jaroslav Rudiš bydlí v Berlíně i v Lomnici nad Popelkou. A tak trochu i na vlakových kolejích. Tam se odehrává také jeho poslední román. I když, koleje mohou být také symbol. „Třeba, že z Prahy do italského Terstu je to mnohem blíže, než si myslíme, a to i kulturně, historicky,“ říká.