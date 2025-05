Věčnost spočívá v hodnotách, které přetrvávají. Važ si své rodiny, dokud ji máš. Měj odvahu vyjádřit svůj názor. Tak znějí některé texty, které zdobí skla nových lustrů v kostele svatého Fabiána a Šebestiána v Zákupech. Původní svítidla se nedochovala, kostel pak dlouhá léta osvětlovaly průmyslové lampy.

Autory vzkazů jsou donátoři, kteří na výrobu dvou lustrů přispěli. Jedním z nich je i herec Jaromír Hanzlík, který ztvárnil řadu nezapomenutelných filmových i seriálových postav.

K lustrům v Zákupech se dostal díky reportáži v televizi, která přibližovala jejich výrobu, a kterou náhodou zahlédl. „Vzhledem k tomu, že mám hezký vztah k tomuto kraji, neboť jsem nedaleko odtud vlastnil chalupu a trávil tu dost času, tak jsem si zjistil telefon na autory a nabídl se, že bych se přidal,“ zavzpomínal v sobotu v Zákupech Hanzlík.

S myšlenkou vyrobit lustry pro zákupský kostel přišel dobročinný umělecko-duchovní spolek Sacrystal, ve kterém se spojili produkční manažer David Sobotka, mistr malby skla a vitráží Zdeněk Kudláček a římskokatolický duchovní Rudolf Repka. Trojice už spolupracovala například při obnově vitráže s Božím okem v kostele v Kunraticích.

„Nemohli jsme uvěřit, že nám opravdu volá Jaromír Hanzlík. Ale byl to skutečně on! Před měsícem a půl navštívil sklárnu a Křišťálový chrám v Kunraticích a se sklářem Jiřím Pačinkem dokonce vytvořil vázu,“ popsal počátek spolupráce David Sobotka.

Znovu s píšťalou v ruce

Pro Hanzlíka byla návštěva sklárny návratem do 80. let, kdy natáčel seriál Synové a dcery Jakuba skláře.

„Myslím si, že tento seriál patří k tomu lepšímu, co Československá televize tehdy udělala. Když si vzpomenu na natáčení s režisérem Jaroslavem Dudkem, skvělou sestavu herců, ale hlavně autentickou sklárnu v Tasicích, tak se mi vybaví, že tehdy jsem poprvé držel v ruce sklářskou píšťalu a foukal sklo. A právě u Jirky Pačinka jsem měl to štěstí, že jsem mohl vzít píšťalu opět do ruky,“ těšilo Hanzlíka, který v minulosti navštívil i sklárnu společnosti Moser, jež vyrábí Křišťálové glóby pro filmový festival v Karlových Varech.

Jeden z nich, a to za umělecký přínos české kinematografii, má ve své sbírce i Hanzlík. Převzal ho z rukou Jiřího Bartošky, který ve čtvrtek zemřel.

„Jirka byl mému srdci opravdu velmi blízký. Jako snad všichni jsem ho měl velmi rád. Těžko se s tím smiřuji,“ svěřil se v Zákupech Hanzlík.

Krystaly dekorované texty

A jak lustry v zákupském kostele vypadají? „Podoba lustrů vychází z fiál, což jsou špice na oltářích a dalších místech. Jde o jakési krystaly, z nichž má každý jinou velikost,“ popsal podobu svítidel Zdeněk Kudláček.

Skla na sobě nesou texty, které vytváří dekor. „Tyto texty nemají být prvoplánově čitelné zespoda, ale každý se váže na donátora, který se podílel na vzniku lustru. Vzniká tím takové společenství lidí a jejich vzkazů. Jsou to většinou intimní věci. Dřív to bylo běžné, že rodiny věnovaly kostelům vitráže. I takové v Zákupech najdeme.“

Svůj text má na lustru i Hanzlík. „Není to souvislý text, ale spíš hesla, která se vážou k jeho vztahu ke sklu,“ poodhalil Kudláček.

Na menší z lustrů přispělo město Zákupy. „Jsme jedním z hlavních donátorů. Největší problémem bylo dát dohromady 750 znaků, které bychom umístili na skla. Nakonec jsem se obrátil na žákovský parlament naší školy. Žáci poté vymysleli několik vzkazů, které jsme použili,“ vysvětlil starosta města Radek Lípa.

Z nových lustrů měla radost i režisérka Alice Nellis, která je ambasadorkou projektu. „Jsem velká obdivovatelka sklářů. Sklo je materiál, který mám velmi ráda. Je to nekompromisní, přísný materiál. Nejde ošidit. Všichni, kdo se rozhodnou s ním pracovat, tak se tomu musí věnovat naplno,“ pospala své pocity Nellis.

Peníze zachrání i relikviář

Dva stávající lustry, kterým požehnal emeritní biskup litoměřický Jan Baxant, doplní do roka ještě jeden. Celkem zatím přispělo zhruba dvacet donátorů.

„Potřebujeme vybrat celkem 1,6 milionu korun. Donátoři nám pomůžou nejenom s financováním tří lustrů, ale počítáme i s tím, že zhruba 700 tisíc korun půjde na záchranu relikviáře svatého Antonia. To je unikátní skleněná socha, kterou nechala vyrobit jedna z nejvýznamnějších žen českého baroka, Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská velkovévodkyně Toskánská,“ upozornil Kudláček.

„Na svých panstvích včetně právě zákupského nechala budovat kostely, fary a další sakrální památky a nechala do nich na začátku 18. století přímo z Říma dovézt skupinu devatenácti Postavových relikviářů. Dva z nich, konkrétně svatý Felix a svatý Antonius, jsou umístěni v Zákupech. Třetí, svatý Julius, je pak ve Cvikově,“ dodal.