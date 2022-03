Ředitelka divadla vystřídala Farského, město za hledání „záskoku“ kritizují

Zájemci o post ředitele mohou zasílat městu nabídky do 13. dubna, vlastní konkurz proběhne o týden později.

Nástupce Jarmily Levko ji má však nahradit jen dočasně na tři a půl roku. Levko z divadla odejde až 30. června a vrátit se zpátky na své místo chce po skončení poslaneckého mandátu. Hledat kvalitního manažera jen na přechodnou dobu se ovšem části zaměstnanců divadla nelíbí.

„Výběrové řízení na nového ředitele je správný krok, ale ne na takhle krátkou dobu. Domníváme se, že se tím výrazně omezí portfolio kandidátů, protože málokterá kvalitní osobnost bude chtít prosazovat své vize a naplňovat koncepci rozvoje divadla pouze po tuto omezenou dobu,“ sdělil člen orchestru Štěpán Jasenovec, který je zároveň předsedou Unie orchestrálních hudebníků v libereckém divadle.

Zástupci odborů proto městu navrhli, aby výběrové řízení vypsalo na šest roků a po této lhůtě další výběrové řízení, do kterého už by se mohla znovu přihlásit i Jarmila Levko. S tím však vedení města nesouhlasí.

Omezená doba pro nového ředitele se přitom nelíbí ani členovi Rady města Petru Židkovi (ODS) a celé opozici.

„Každému musí být jasné, že za takových podmínek bude výběrové řízení dost omezené. Zaměstnavatel by měl držet místo pro takto uvolněné zaměstnance, ale tady se nebavíme o řadovém postu, ale o špičkové manažerské pozici. Navíc paní Levko odchází do Poslanecké sněmovny o své vlastní vůli,“ řekl zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

Divadlo se nebude rozvíjet, míní opozice

Podle dalšího člena opozice Jaromíra Baxy (LOL) se za takové situace bude divadlo jen udržovat, ale nebude se rozvíjet. „Pokud se někdo přihlásí do konkurzu s nějakou vizí, tak určitý čas trvá, než se ji podaří uplatnit a bude vidět. Nepřijde mi, že pro skutečně dobrého ředitele by tato naše nabídka byla atraktivní, aby mu to dávalo smysl na takhle přechodnou dobu.“

Takový pohled však náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr odmítá. „Divadlo F. X. Šaldy je špičkovým divadlem, se skvělými uměleckými úspěchy a progresivním uměleckým směřováním. Není třeba se přechodné doby bát. Pro kandidáty by měla být čest tu šéfovat,“ oponuje Langr.

Sama Levko na svém postoji nic měnit nechce. „Na přechodné době není nic nestandardního. Když jde žena na mateřskou, také se vrací na místo, které opustila. Mám právo na svém místě zůstat. Navíc mám signály, že zájemci o vedení divadla jsou i na tuto přechodnou dobu, takže obavy nemám,“ řekla Levko.