Do Vratislavic míří „kat KFC“ Tuna a rapper Rest, talk show pomůže dobré věci

Jan Pešek
  10:42
Jeden proslul svými investigativními reportážemi, druhý vyprodává hudební kluby. Novinář Jan Tuna a rapper Rest se ve středu večer představí jako hosté talk show Martina Krause ve vratislavickém centru 101010. Výtěžek M. K. Show poputuje na rehabilitační pobyty pro nemocnou Elenu.
Jan Tuna (20. listopadu 2025) | foto: Výstava Titanic

„Hlavním tématem budou reality show,“ nastiňuje průvodce večerem Martin Kraus. Tuna v roce 2024 prošel až do finále mysteriózní soutěže Zrádci a letos byl podobně úspěšný v Asia Expressu.

Oproti němu Rest, vlastním jménem Adam Chlpík, bojoval o přežití v pořadu Survivor. „Líbí se mi, že ačkoliv jsou oba z jiných světů, tak reality show je až velmi zajímavě spojují,“ doplňuje Kraus.

Kauza KFC: Zasmrádlá krizová komunikace má pokračování. Po měsících mlčení přichází omluva i sliby změn

Tuna v poslední době proslul i sérií reportáží o pochybné kvalitě masa v řetězci rychlého občerstvení KFC. Klíčovým problémem mělo být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nešlo o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.

Videa vedla k několika kontrolám provozoven KFC. A například v Liberci odhalila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem použitelnosti.

Ale jen u pořadů a reportáží nezůstane. „Díky improvizaci se dostaneme do témat, která bych nečekal, takže se nechám i já sám překvapit,“ usmívá se Kraus.

Výtěžek ze show poputuje Eleně, která má pletencovou svalovou dystrofii. „Vybrané peníze půjdou na rehabilitační pobyty a s tím spojené další náklady,“ upřesňuje Kraus, který kromě moderování i rapuje. Přes léto, kdy si dá M. K. Show pauzu, se tak chce věnovat především hudbě.

„Víc nad tím přemýšlím a zároveň do toho zapojuji lidi a živé nástroje, což může být slyšet třeba v singlu Pompeye,“ dodává Kraus.

M. K. Show s Janem Tunou a Restem začíná v půl osmé večer. Cena vstupenky je 200 korun.

Do Vratislavic míří „kat KFC" Tuna a rapper Rest, talk show pomůže dobré věci

Jan Tuna (20. listopadu 2025)

