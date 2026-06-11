Diváci se smějí víc, než jsem čekal. Filmu pomohla šuškanda, říká Jan Svěrák

Rozhovor vznikl v semilském kině Jitřenka, kam Jan Svěrák dorazil v doprovodu Petra Kostky, který v Pěti švestkách ztvárnil handicapovaného seniora Emana.
Překvapilo mě, že jste dorazili v průběhu filmu, posadili se do sálu a koukali na plátno spolu s ostatními diváky. Pokolikáté jste ho už viděl?
S diváky jsem ho viděl asi počtvrté, ale jenom jednou jsem ho viděl celý, a to na premiéře, kde jsme si to užili, protože diváci reagovali báječně. Proto jezdíme na besedy dřív – abychom viděli diváky. Když se smějí, tak to člověka těší.
Někteří diváci chodí i víckrát do kina. Říkají mi, že si to jednak chtějí užít a jednak to všechno nepochytali.