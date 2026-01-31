Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Jan Pešek
  20:45
Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil svých prvních závodů v běhu na lyžích. Desetikilometrovou trať Jizerské 50 zdolal za jednu hodinu a osmnáct minut.

„Je to moje premiéra, běžky nepatří k mým obvyklým sportům. Ale moc se těším! Zároveň jsem lehce nervózní, přece jenom je to něco jiného, než když jdu hrát fotbal,“ svěřila se krátce před startem dvaapadesátiletá fotbalová legenda.

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů. (31. ledna 2026)
Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů. (31. ledna 2026)
Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů. (31. ledna 2026)
Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů. (31. ledna 2026)
Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů. (31. ledna 2026)
8 fotografií

„Jsem rád, že se poběží klasicky, protože jsem téměř netrénoval. Jednou jsem si zaběžkoval u nás na vesnici, když před třemi týdny napadl sníh. Dal jsem si jedenáct kilometrů, abych si to osahal. Hodně jsem cítil ruce, nohy byly v pohodě. Tak snad to bude v pořádku,“ popisoval dojmy Koller, který byl na startovním poli se svými 202 centimetry k nepřehlédnutí.

Žádný časový limit si legendární Dino před závodem nestanovil. „Jen doufám, že nebudu poslední. Můj plán je jet ze začátku vlažně, abych se rozdýchal, a pak uvidím,“ pověděl, než na hodinu a kousek zmizel na trať, která vedla kolem přehrady Černá Nisa.

Úsměv i bolest v cíli

Do cíle dojel s úsměvem na tváři. „Užil jsem si to. Začátek byl divokej, protože bylo na trati hodně lidí a nedalo se jet, ale pak se to roztrhalo. Po zhruba třech kilometrech jsem si chytnul svoje tempo,“ popisoval, když mu pořadatelé věšeli na krk skleněnou medaili.

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Co historicky nejlepšího střelce české fotbalové reprezentace nejvíc překvapilo? „Bolej mě záda, asi ještě nemám vychytaný ten styl. Jinak nohy, ruce, dech – všechno v pohodě,“ zhodnotil svůj zdravotní stav.

I přes drobné šrámy ale na Jizerskou 50 nezanevřel. „Příští rok si to vychytám a půjdu rovnou padesátku!“

Jan Koller nebyl jedinou hvězdnou tváří závodu na deset kilometrů. Fanoušci hnali k nejlepšímu času také olympijskou vítězku Kateřinu Neumannovou, která se utkala se svou dcerou Lucií. Do závodu nastoupil i účastník letošního Dakaru Martin Prokop nebo herec a architekt David Vávra.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:45

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Odešla z azylového domu, děti dala známému. Policie našla ženu z České Lípy

ilustrační snímek

Kriminalisté pátrali po čtyřicetileté ženě z České Lípy. Matka dvou dětí odešla v pondělí 26. ledna z azylového domu s tím, že si musí něco zařídit. Své dva nezletilé syny odvedla ke kamarádovi, aby...

29. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  31. 1. 8:07

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

30. ledna 2026  14:28

Kontrola po sebevraždě úředníka. Liberecký kraj dostal pokutu za chyby v odměnách

Krajský úřad Libereckého kraje, v popředí nová náplavka. (17. listopadu 2025)

Krajský úřad v Liberci dostal od Státního úřadu inspekce práce pokutu 120 tisíc korun za to, že zaměstnanci nedostávali zaplaceno za celou odpracovanou dobu. Inspektorát kontroloval krajský úřad po...

30. ledna 2026  14:14

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

30. ledna 2026  12:45,  aktualizováno  13:52

Cyklokrosař s cukrovkou prohání elitu. A tuší: Nebýt táty, asi bych nejezdil

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

V dětství běhal na lyžích, teď se snaží prorazit v cyklokrosu. Adam Žitný se v sedmnácti letech dere mezi českou juniorskou špičku, i když musí na rozdíl od soupeřů řešit jeden vleklý zdravotní...

30. ledna 2026  13:35

Pro zpřístupnění věže k oslavám musí dostavět schody, nedokážou však sehnat zhotovitele

Turnov

Historická radnice stojí na turnovském náměstí už pět set let. Zastupitelé by nyní chtěli veřejnosti zpřístupnit její věž. Záměr ale naráží na komplikace.

30. ledna 2026  10:58

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala...

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení. V...

29. ledna 2026  12:31

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...

29. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.