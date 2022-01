Témata si ve Sněmovně najdu, říká šéfka divadla střídající Farského

Kdy počítáte s nástupem do Poslanecké sněmovny?

To se mě ptáte moc. Pan Farský je ještě v Americe a mandát zatím nesložil a popravdě nevím, jak se to v těch případech řeší. Dozvěděla jsem se to dnes v noci a na některé otázky ještě neznám odpověď.

Sedm let vedete Divadlo F. X. Šaldy. Zůstanete dál jeho ředitelkou?

Určitě ne, protože si nedovedu představit, že dvě takto náročná povolání se dají vykonávat najednou na sto procent. V divadle bývám od rána do večera, i o víkendech. Zcela jistě ale budu potřebovat nějaký čas, než z divadla odejdu. Nechci jej opustit překotně, abych mu neublížila.

Počítáte tedy, že se nějakou dobu budou obě zaměstnání překrývat?

Ano, ale v horizontu měsíců. Rozhodně nepočítám s tím, že odejdu ze dne na den. Záleží mi na budoucnosti našeho divadla. Nechci šidit parlament, ale zároveň nechci, aby po mně zůstala spoušť.

S jakými tématy do Poslanecké sněmovny nastupujete?

Už před volbami jsem věděla, s jakými tématy bych do Sněmovny nastoupila. Já mám samozřejmě blízko ke kultuře, a ta potřebuje mít svoje zastání v parlamentu. Také mě zajímají věci, které se týkají Libereckého kraje a Liberce. Ať už je to rozpočtové určení daní, které je podle mě velmi nevýhodné pro některá města, včetně Liberce. Nebo že tady máme krajskou nemocnici, kterou si platí Liberecký kraj, na rozdíl od těch fakultních placených státem. Na druhou stranu naskakuji do rozjetého vlaku. Například výbory už jsou rozdělené. Pro mě je hlavně důležité, abych byla ve Sněmovně co platná. Témata si najdu.

Byla jste v kontaktu s poslancem Farským? Jak jeho rozhodnutí vnímáte?

Ano, byli jsme v kontaktu. Netušila jsem, s jak velkým odporem veřejnosti se jeho cesta na stáž setká. Mrzí mě to, protože je to jeden z nejpracovitějších poslanců. Práce za ním je vidět. Bude těžké ho nahradit. Právě v tomto okamžiku by byl dobrý klouzavý mandát, který ale u nás zatím není uzákoněný - ten by umožňoval, abych Janu Farskému po jeho návratu mandát vrátila.

V jakém stavu budete divadlo předávat? V lednu by například mělo zastupitelstvo řešit údajné napojení firmy, která rekonstruovala vzduchotechniku a topení, na Starosty. Nemůže to nastupujícímu řediteli nějak zkomplikovat situaci?

Zastupitelstvo žádný takový bod na svém jednání nemělo, to byla interpelace opozičního zastupitele. Věřím že kontrola dokumentů týkajících se této rekonstrukce ho přesvědčí, že je to v pořádku. Rekonstrukci topení provádělo město, byla vypsáno řádné výběrové řízení a rekonstrukce proběhla bez větších komplikací. Já si za svou více než sedmiletou prací ředitelky stojím. Myslím, že se spousta věcí podařila: rekonstrukce hlediště pro zlepšení akustiky, výměna sedadel, nové foyer v Malém divadle a spousta dalších menších oprav a investic. Ale hlavně mám v divadle dobrý tým a špičkové šéfy souborů. Myslím, že předávám divadlo v dobré kondici.