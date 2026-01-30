Kontrola po sebevraždě úředníka. Liberecký kraj dostal pokutu za chyby v odměnách

Krajský úřad v Liberci dostal od Státního úřadu inspekce práce pokutu 120 tisíc korun za to, že zaměstnanci nedostávali zaplaceno za celou odpracovanou dobu. Inspektorát kontroloval krajský úřad po sebevraždě úředníka Jakuba Šepse, který se k tragickému činu uchýlil kvůli údajnému workoholismu a nepřiměřenému tlaku od svého vedení.

O smrti Jakuba Šepse (na snímku) informoval krajský úřad. | foto: Liberecký kraj

Jakub Šeps ukončil svůj život na konci července roku 2023. Následně začala kontrola úřadu, která probíhala do ledna 2024. Jako první o pokutě informoval server Novinky.cz.

„Kontrola zjistila porušení v odměňování u řady zaměstnanců, když jim zaměstnavatel nezaplatil celou odpracovanou dobu. Jádro problému spočívalo v tom, že zaměstnavatel nevyplácel část odpracované doby, protože ji za odpracovanou nepovažoval a měl ji pouze za dobu strávenou na pracovišti,“ sdělil na dotaz iDNES.cz mluvčí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Richard Kolibač.

Dále zmínil, že v několika ojedinělých případech zaměstnavatel porušil povinnost při rozvrhování pracovní doby. Zaměstnanci také neměli dostatečný nepřetržitý odpočinek. Inspektorát práce se zabýval i možnou šikanou na pracovišti. „Žádné pochybení v této oblasti však nezjistil,“ upřesnil Kolibač.

Úředník z Liberce spáchal sebevraždu, v dopise píše o workoholismu i bossingu

Na základě pochybení zjištěných při kontrole zaslal inspektorát krajskému úřadu žádost o odstranění zjištěných nedostatků a následně mu udělil pokutu 120 tisíc korun, kterou krajský úřad zaplatiti. „Tím byla celá věc pravomocně v lednu 2025 ukončena,“ dodal Kolibač.

Informaci potvrdil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. „Neprodleně v návaznosti na kontrolu krajský úřad upravil postupy za účelem zpřesnit vykazování odpracované doby dle doporučení ze strany Inspektorátu práce,“ sdělil redakci iDNES.cz Trdla.

Šeps zemřel pod koly vlaku v katastru obce Milčice na Nymbursku. Sebevraždou a jejími okolnostmi se zabývala i policie. „Případ nymburští kriminalisté prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu účasti na sebevraždě, nicméně provedeným šetřením i provedenými výslechy několika osob se neprokázalo, že by muže někdo k sebevraždě pohnul, nebo se na ní jakkoliv podílel. Proto jsme po několika měsících případ odložili,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Kritika vedení kraje

Šeps po sobě zanechal rozsáhlý dopis na rozloučenou, který následně zveřejnil jeho bratr. Na sedmi stranách úředník popisuje svůj život, i to, jak začínal a pracoval na krajském úřadu. Právě práce na pozici vedoucího oddělení u něj dle jeho slov vyvolala workoholismus.

„Workoholismus je nemoc, ale nemocná osoba je ve stádiu, kde se léčit nechce, vlastně si to vůbec nepřipouští. Pracuje vždy s nějakým konkrétním cílem, vizí. Často jsou to peníze, pro dobro společnosti atd. Proto se nebojte nabídnout pomocnou ruku, či spíš učiňte konkrétní kroky,“ stálo například v dopise, který obsahoval kritiku vedení kraje.

V dopisu zmínil svého nadřízeného Reného Brože a náměstkyni hejtmana pro cestovní ruch Květu Vinklátovou. Ta se k němu dle jeho slov nezachovala spravedlivě, když mu nenabídla adekvátní místo poté, co se na jeho pozici měla vrátit kolegyně z mateřské dovolené.

K šikaně nedocházelo, řekl o sebevraždě zaměstnance úřad. Prověří přesčasy

Vinklátová následně tvrdila, že ji smrt mladého muže zdrtila. „Přišel k nám na zástup za mateřskou dovolenou a bylo od samého začátku dané, a to ze zákona, že jeho setrvání v pozici vedoucího bude jen otázkou rozhodnutí kolegyně, zda se po mateřské dovolené vrátí, či ne. Proto jsme spolu od loňského roku probírali obě varianty. Velmi jsme stáli o to, aby u nás zůstal,“ říkala v srpnu 2023 náměstkyně.

K sebevraždě dvaatřicetiletého úředníka se tehdy vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Šeps v dopisu upozorňoval, že měl 1 177 hodin oficiálně zaevidovaných přesčasů.

„K této tragédii jsme se jako politické vedení sešli s ředitelem úřadu Reném Havlíkem a požádali jsme ho o prověření čerpání přesčasových hodin a využívání fondu pracovní doby u zaměstnanců. S analýzou se chceme důkladně seznámit. Požádal jsem inspektorát práce, aby provedl kontrolu s důrazem na dodržování zákoníku práce a toho, zdali zaměstnavatel plní všechny své povinnosti vůči zaměstnancům. Pan ředitel nás informoval, že nabídka psychologické pomoci ze strany kraje funguje směrem k zaměstnancům dlouhodobě. Nyní pan ředitel a vedoucí jednotlivých odborů tuto možnost zopakují všem zaměstnancům,“ uvedl Půta.

Úmrtí Jakuba Šepse zasáhlo i právě ředitele úřadu Reného Havlíka. „Celou událost na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsem okamžitě prověřil. Z jednání s vedoucím, panem Reném Brožem, a také celým odborem jednoznačně vyvstalo, že k žádné šikaně nebo bossingu na tomto odboru nedochází a nikdy nedocházelo. Ona nešťastně formulovaná komunikace mezi oběma kolegy je výsledkem vypjaté situace v době, kdy se Jakub Šeps dozvěděl, že se vrací na jeho místo kolegyně po mateřské dovolené,“ míní Havlík.

