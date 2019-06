Boule až za ušima. V Liberci se soutěžilo v pojídání jahodových knedlíků

U stánků bylo o dnešní Jahodové neděli možné koupit čerstvě nasbírané jahody, ale také ochutnat jahodovou zmrzlinu hned v několika variantách, marmelády nebo jahodové víno. V nabídce byly i jahodové knedlíky.

Farmářské trhy u radnice už se staly pevnou součástí života v centru, Jahodová neděle se ale uskutečnila poprvé.

„Přemýšleli jsme o tom, co dalšího bychom návštěvníkům nabídli a chceme také udělat něco pro obyvatele města, kteří se na čtvrteční trh, třeba kvůli práci, nedostanou. Proto připravujeme naše speciály,“ řekl Michal Buzek, ředitel společnosti Elset, která trhy u radnice pořádá. Organizátorům vyšlo i počasí, po sobotním parnu se dnes ochladilo a k vodě už to moc nelákalo.

Jahody doslova mizely

Návštěvníci si nedělní trh pochvalovali. Hlavně čerstvé jahody mizely doslova před očima. Fronty se ale stály i na jahodovou zmrzlinu, knedlíky nebo jahody se šlehačkou. Nejeden kupující odcházel i s několika košíky jahod.

„Ještě jsem je (jahody) neměla letos čas koupit, v týdnu se na trh nedostanu. Slíbila jsem rodině knedlíky, část půjde do marmelády a zbytek, co nesníme hned, tak do mrazáku,“ řekla žena, která z náměstí odcházela se třemi košíky jahod.

Trhy mají v Liberci několikasetletou tradici. Právo pořádat je udělil Liberci císař římský a král český Rudolf II. už v roce 1577. Místo jejich konání se několikrát změnilo. Do horního centra se městská tržnice vrátila v roce 2017 po více než 30 letech.

Původně byla v Kostelní ulici, v prostoru mezi hlavním libereckým kostelem a farou asi 200 metrů od radnice. Zájem o trhy na tomto místě ale postupně klesal. Jejich pořádání zachránilo přemístění k vodotryskům na Šaldovo náměstí, kde je rušněji. Přibylo nejen kupujících, ale i stánkařů. Trhy se v centru Liberce konají každý čtvrtek až do podzimu.